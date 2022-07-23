- 23 Tem 2022 - 09:41 G: 23 Tem 2022 - 09:43

23 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 23 Temmuz 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Hafta sonuna ulaşmış olan Ankaralılar daha sık evde olduğu bu günde elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Öte yandan bugün Ankara’da o 9 ilçede elektrik kesintisinin yaşanacağı öğrenilmiş bulunuyor. Peki, 23 Temmuz 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 23 Temmuz 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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23 Tem 2022 - 09:41 - Yaşam

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