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23 Tem 2022 - 09:36

Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te herkesi şok içerisinde bırakacak bir olay yaşandı! Şefler, yarışmacının tabağını anından elinden aldığı gibi bir de apar topar evine gönderdi! “Keşke gelmeseydim” diyen yarışmacının bu hamlesi sosyal medya kullanıcıları tarafından “Rezil rüsva oldu” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…