Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te herkesi şok içerisinde bırakacak bir olay yaşandı! Şefler, yarışmacının tabağını anından elinden aldığı gibi bir de apar topar evine gönderdi! “Keşke gelmeseydim” diyen yarışmacının bu hamlesi sosyal medya kullanıcıları tarafından “Rezil rüsva oldu” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk turların bitmesiyle birlikte yarışmacılar; 3 kişilik gruplar halinde yarışıyor ve tek bir kişi üst tura yükseliyordu. Yarışmanın son bölümünde bir yarışmacının kural ihlali yapması; tüm her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.