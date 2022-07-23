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23 Tem 2022 - 09:56

Kazanan Restoran Yarışmasının Sunucusu İlker Ayrık Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! İlker Ayrık Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?

FOX TV ekranlarından yayınlanacak olan Kazanan Restoran yarışması, şimdiden ilgi görmeye başladı. Restoran sahiplerin kazanması halinde büyük ödül ile buluşacağı Kazanan Restoran yarışmasının sunuculuğunu ise, İlker Ayrık üstlendi. Öte yandan bu gelişme ile birlikte bir çok izleyici İlker Ayrık ile ilgili detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar...