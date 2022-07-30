Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran...
Bir süredir tanıtım fragmanları ile televizyon seyircisini heyecanlandırmaya başlayan Kazanan Restoran yarışması, restoran sahiplerinin birbiri ile hünerlerini yarıştırabilmesi için FOX TV ekranlarından başlayacağını duyurmuştu. Şimdi ise, Kazanan Restoran yarışmasının jüri üyeleri belli oldu. Öte yandan jüri üyelerinden biri olan Cüneyt Asan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir tanıtım fragmanları ile televizyon seyircisini heyecanlandırmaya başlayan Kazanan Restoran yarışması, restoran sahiplerinin birbiri ile hünerlerini yarıştırabilmesi için FOX TV ekranlarından başlayacağını duyurmuştu. Şimdi ise, Kazanan Restoran yarışmasının jüri üyeleri belli oldu. Öte yandan jüri üyelerinden biri olan Cüneyt Asan’ın kim olduğunu öğrenenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Kazanan Restoran yarışmasının jürisi Cüneyt Asan kaç yaşında? Cüneyt Asan kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi? İşte, detaylar…
30 Tem 2022 - 21:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.