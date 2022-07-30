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30 Tem 2022 - 21:46

Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran...

Bir süredir tanıtım fragmanları ile televizyon seyircisini heyecanlandırmaya başlayan Kazanan Restoran yarışması, restoran sahiplerinin birbiri ile hünerlerini yarıştırabilmesi için FOX TV ekranlarından başlayacağını duyurmuştu. Şimdi ise, Kazanan Restoran yarışmasının jüri üyeleri belli oldu. Öte yandan jüri üyelerinden biri olan Cüneyt Asan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...