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23 Tem 2022 - 10:41

Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Gamze Cizreli Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Gamze Cizreli Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?

Kazanan Restoran isimli yeni mutfak yarışması için FOX TV ekranları geri sayıma başladı. İlker Ayrık’ın eğlenceli sunumu ile seyirci karşısına çıkacak olan Kazanan Restoran yarışması, jüri üyelerini ise, sektörün patron isimlerinden seçti. Cüneyt Asan ve Murat Bozok’un yer aldığı jüri üyeliğine son olarak sektörün önemli kadın isimlerinden biri olan Gamze Cizreli eklendi. İşte Gamze Cizreli ile ilgili detaylar...