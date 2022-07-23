Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Gamze Cizreli Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Gamze Cizreli Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
Kazanan Restoran isimli yeni mutfak yarışması için FOX TV ekranları geri sayıma başladı. İlker Ayrık’ın eğlenceli sunumu ile seyirci karşısına çıkacak olan Kazanan Restoran yarışması, jüri üyelerini ise, sektörün patron isimlerinden seçti. Cüneyt Asan ve Murat Bozok’un yer aldığı jüri üyeliğine son olarak sektörün önemli kadın isimlerinden biri olan Gamze Cizreli eklendi. İşte Gamze Cizreli ile ilgili detaylar...
Kazanan Restoran isimli yeni mutfak yarışması için FOX TV ekranları geri sayıma başladı. İlker Ayrık’ın eğlenceli sunumu ile seyirci karşısına çıkacak olan Kazanan Restoran yarışması, jüri üyelerini ise, sektörün patron isimlerinden seçti. Cüneyt Asan ve Murat Bozok’un yer aldığı jüri üyeliğine son olarak sektörün önemli kadın isimlerinden biri olan Gamze Cizreli eklendi. Peki, Kazanan Restoran yarışmasının jürisi Gamze Cizreli kaç yaşında? Gamze Cizreli kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi? İşte, detaylar…
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23 Tem 2022 - 10:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.