- 23 Tem 2022 - 10:41 G: 23 Tem 2022 - 10:50

Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Gamze Cizreli Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Gamze Cizreli Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?

Kazanan Restoran isimli yeni mutfak yarışması için FOX TV ekranları geri sayıma başladı. İlker Ayrık’ın eğlenceli sunumu ile seyirci karşısına çıkacak olan Kazanan Restoran yarışması, jüri üyelerini ise, sektörün patron isimlerinden seçti. Cüneyt Asan ve Murat Bozok’un yer aldığı jüri üyeliğine son olarak sektörün önemli kadın isimlerinden biri olan Gamze Cizreli eklendi. İşte Gamze Cizreli ile ilgili detaylar...

Kazanan Restoran isimli yeni mutfak yarışması için FOX TV ekranları geri sayıma başladı. İlker Ayrık’ın eğlenceli sunumu ile seyirci karşısına çıkacak olan Kazanan Restoran yarışması, jüri üyelerini ise, sektörün patron isimlerinden seçti. Cüneyt Asan ve Murat Bozok’un yer aldığı jüri üyeliğine son olarak sektörün önemli kadın isimlerinden biri olan Gamze Cizreli eklendi. Peki, Kazanan Restoran yarışmasının jürisi Gamze Cizreli kaç yaşında? Gamze Cizreli kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

23 Tem 2022 - 10:41 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kazanan Restoran Yarışmasının Patronu Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Patronu Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
Survivor Ogeday’dan Yasak Aşk Açıklaması! Başını Duvarlara Vurmuş; Sude – Mert Aşkının Perde Arkası… Meğer Olaylar Çok Farklıymış! mask
Survivor Ogeday’dan Yasak Aşk Açıklaması! Başını Duvarlara Vurmuş; Sude – Mert Aşkının Perde Arkası… Meğer Olaylar Çok Farklıymış!
Kazanan Restoran Yarışmasının Sunucusu İlker Ayrık Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! İlker Ayrık Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Sunucusu İlker Ayrık Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! İlker Ayrık Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu! mask
Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu!
Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı… mask
Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı…
51’lik Seren Serengil Simsiyah Mayosuyla Cesaretini Konuşturdu! Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Göğüs Detayı… mask
51’lik Seren Serengil Simsiyah Mayosuyla Cesaretini Konuşturdu! Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Göğüs Detayı…
Masterchef Danilo Zanna’nın Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Şefim Yarısını Ver, Kredimi Kapatayım!” mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Şefim Yarısını Ver, Kredimi Kapatayım!”
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Bomba İtiraf! Selen Görgüzel Sustu, Sustu Ama En Sonunda Patladı; Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Sünnet Derisi… mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Bomba İtiraf! Selen Görgüzel Sustu, Sustu Ama En Sonunda Patladı; Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Sünnet Derisi…
Rapçi Murda'dan Seyirciye Büyük Tepki! Hadise Kıpkırmızı Oldu! Nasıl Para Kazandığını Unuttu! “Fakir Mi Duruyorum Oradan Bakınca?” mask
Rapçi Murda'dan Seyirciye Büyük Tepki! Hadise Kıpkırmızı Oldu! Nasıl Para Kazandığını Unuttu! “Fakir Mi Duruyorum Oradan Bakınca?”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kazanan Restoran Yarışmasının Patronu Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Patronu Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
Survivor Ogeday’dan Yasak Aşk Açıklaması! Başını Duvarlara Vurmuş; Sude – Mert Aşkının Perde Arkası… Meğer Olaylar Çok Farklıymış! mask
Survivor Ogeday’dan Yasak Aşk Açıklaması! Başını Duvarlara Vurmuş; Sude – Mert Aşkının Perde Arkası… Meğer Olaylar Çok Farklıymış!
Kazanan Restoran Yarışmasının Sunucusu İlker Ayrık Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! İlker Ayrık Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Sunucusu İlker Ayrık Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! İlker Ayrık Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
23 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu! mask
Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL