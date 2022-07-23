Kazanan Restoran Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Kazanan Restoran Hangi Kanalda, Hangi Günler Yayınlanıyor? Yarışmanın Formatı Nedir?

Ekranların yeni yarışma programı Kazanan Restoran, tanıtım fragmanları ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Bir süredir sunucusunda jüri üyelerine kadar televizyon seyircisinin diline dolanan Kazanan Restoran isimli yarışma programına dair sorular da bu tanıtım fragmanlarının ardından sorulur hale geldi. Öte yandan yarışmanın formatına ilişkin detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki, Kazanan Restoran yarışma programı ne zaman başlıyor? Kazanan Restoran hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor? Kazanan Restoran yarışmanın formatı nedir? İşte, detaylar…