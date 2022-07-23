- 23 Tem 2022 - 23:49

CarrefourSA’dan Hafta Sonuna Bomba İndirim! Yağ Fiyatları, Sucuk ve Çay Fiyatları Düştü! 21 TL, 33.50 TL, 48.90 TL, 65.90 TL Satılıyor! Gidenler Gitmeyenlere Anlatacak! İşte Güncel Katalog Fiyatları!

Hem online alışverişe hem de fiziki alışverişe özel dönem dönem çeşitli indirimler gerçekleştiren CarrefourSA marketleri, bu hafta indirimleri ile müşterilerini buluşturmaya devam ediyor. CarrefourSA marketlerinin baş döndüren indirimleri ise, bu kez son dönemlerde zam almasıyla vatandaşın gündemine gelen yağlar ve çayları vuruyor! İşte CarrefourSa'da gerçekleşecek olan indirimin detayları..

Hem online alışverişe hem de fiziki alışverişe özel dönem dönem çeşitli indirimler gerçekleştiren CarrefourSA marketleri, bu hafta indirimleri ile müşterilerini buluşturmaya devam ediyor. CarrefourSA marketlerinin baş döndüren indirimleri ise, bu kez son dönemlerde zam almasıyla vatandaşın gündemine gelen yağlar ve çayları vuruyor! Peki, CarrefourSA marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? CarrefourSA marketleri 14-31 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? CarrefourSA marketlerinde yağ ve çay fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte CarrefourSA marketleri 31 Temmuz 2022 indirimleri…

23 Tem 2022 - 23:49 - Yaşam

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Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 23-24 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 23-24 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
A101 Market İndirimli Elektrikli Bisiklet Geldi! 26 Jant Bisiklet 1.099 TL, Volta Elektrikli Bisiklet 17,999 TL! Herkes Bisiklete Binecek! Sakın Kaçırmayın… mask
A101 Market İndirimli Elektrikli Bisiklet Geldi! 26 Jant Bisiklet 1.099 TL, Volta Elektrikli Bisiklet 17,999 TL! Herkes Bisiklete Binecek! Sakın Kaçırmayın…
Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 Fiyat Listesi mask
Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 Fiyat Listesi
EYT'de Son Tarih Basına Sızdı! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek? mask
EYT'de Son Tarih Basına Sızdı! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek?
O Bankaya Geçen Emekliye Anında 5.500 TL Nakit Para Ödüyor! İşte Emekli Maaş Promosyon Şartları! Hemen Başvur, Hemen Al… mask
O Bankaya Geçen Emekliye Anında 5.500 TL Nakit Para Ödüyor! İşte Emekli Maaş Promosyon Şartları! Hemen Başvur, Hemen Al…
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde... mask
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antrenör Guidetti’ye 'Turkuaz Kart'...
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi! mask
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi!
Emekli, Dul ve Yetim Maaşlarına 7.000 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı! ING, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve İş Bankası Güncel 2022 Promosyon Fiyatları... mask
Emekli, Dul ve Yetim Maaşlarına 7.000 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı! ING, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve İş Bankası Güncel 2022 Promosyon Fiyatları...
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları! mask
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!
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