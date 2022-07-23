CarrefourSA’dan Hafta Sonuna Bomba İndirim! Yağ Fiyatları, Sucuk ve Çay Fiyatları Düştü! 21 TL, 33.50 TL, 48.90 TL, 65.90 TL Satılıyor! Gidenler Gitmeyenlere Anlatacak! İşte Güncel Katalog Fiyatları!
Hem online alışverişe hem de fiziki alışverişe özel dönem dönem çeşitli indirimler gerçekleştiren CarrefourSA marketleri, bu hafta indirimleri ile müşterilerini buluşturmaya devam ediyor. CarrefourSA marketlerinin baş döndüren indirimleri ise, bu kez son dönemlerde zam almasıyla vatandaşın gündemine gelen yağlar ve çayları vuruyor! İşte CarrefourSa'da gerçekleşecek olan indirimin detayları..
Hem online alışverişe hem de fiziki alışverişe özel dönem dönem çeşitli indirimler gerçekleştiren CarrefourSA marketleri, bu hafta indirimleri ile müşterilerini buluşturmaya devam ediyor. CarrefourSA marketlerinin baş döndüren indirimleri ise, bu kez son dönemlerde zam almasıyla vatandaşın gündemine gelen yağlar ve çayları vuruyor! Peki, CarrefourSA marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? CarrefourSA marketleri 14-31 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? CarrefourSA marketlerinde yağ ve çay fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte CarrefourSA marketleri 31 Temmuz 2022 indirimleri…
23 Tem 2022 - 23:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.