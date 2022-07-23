- 23 Tem 2022 - 10:54 G: 23 Tem 2022 - 10:59

CarrefourSA’dan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Yağ Fiyatları ve Çay Fiyatları Düştü! 21 TL, 33.50 TL, 48.90 TL, 65.90 TL Satılıyor! Gidenler Gitmeyenlere Anlatacak! İşte Güncel Katalog Fiyatları!

Hem online alışverişe hem de fiziki alışverişe özel dönem dönem çeşitli indirimler gerçekleştiren CarrefourSA marketleri, bu hafta indirimleri ile müşterilerini buluşturmaya devam ediyor. CarrefourSA marketlerinin baş döndüren indirimleri ise, bu kez son dönemlerde zam almasıyla vatandaşın gündemine gelen yağlar ve çayları vuruyor! İşte CarrefourSa'da gerçekleşecek olan indirimin detayları..

Hem online alışverişe hem de fiziki alışverişe özel dönem dönem çeşitli indirimler gerçekleştiren CarrefourSA marketleri, bu hafta indirimleri ile müşterilerini buluşturmaya devam ediyor. CarrefourSA marketlerinin baş döndüren indirimleri ise, bu kez son dönemlerde zam almasıyla vatandaşın gündemine gelen yağlar ve çayları vuruyor! Peki, CarrefourSA marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? CarrefourSA marketleri 14-31 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? CarrefourSA marketlerinde yağ ve çay fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte CarrefourSA marketleri 31 Temmuz 2022 indirimleri…

23 Tem 2022 - 10:54 - Yaşam

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