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24 Tem 2022 - 00:24

Alişan’ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Kaynana Açıklaması! Araları Açılmış; “Asla Affetmem” Demişti… “İyi Niyetimi Suiistimal Ederlerse…” Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, sessizliğini çok fena bozdu! Kaynanasına cevabını veren Buse Varol, herkesi şok etti. Aralarının açıldığı bilinen Buse Varol ve Alişan’ın annesi Suzan Tektaş, sosyal medyayı bir kez daha salladı! Alişan’ın annesinin gelini için “Asla affetmem” demişti ama Buse Varol, “İyi niyetimi suiistimal ederlerse…” diyerek başladı ve bombaları patlattı! İşte merak edilen tüm cevaplar…