Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 23-24 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
Türkiye’nin devlet destekli olarak uygun fiyata kaliteli ürün satılması amacıyla kurulmuş marketi olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, indirim üzerine indirim gerçekleştirmeye başladı. Özellikle dini bayramlarda oldukça indirimli ürünler satan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, indirim geleneğini bayramlardan sonra da sürdürme kararı aldı. İşte Tarım Kredi Marketlerde yer alan indirimlerin detayları...
Türkiye’nin devlet destekli olarak uygun fiyata kaliteli ürün satılması amacıyla kurulmuş marketi olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, indirim üzerine indirim gerçekleştirmeye başladı. Özellikle dini bayramlarda oldukça indirimli ürünler satan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, indirim geleneğini bayramlardan sonra da sürdürme kararı aldı. Bu haftaki indirim kataloğunu yayınlayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, uygun alışverişin adresini gösterdi! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimleri neler? Bu hafta Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirim kataloğunda hangi ürünler var? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 23-24Temmuz 2022 aktüel ürün fiyatları…
23 Tem 2022 - 11:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.