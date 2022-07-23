- 23 Tem 2022 - 10:56 G: 23 Tem 2022 - 11:24

Hande Erçel Bembeyaz Mayosuyla Nefesleri Kesti! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıkıyor… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, bembeyaz mayosuyla gündemi salladı! Nefesleri kesen Hande Erçel, görenlerin kalplerini yerini çıkardı. Kusursuz bir fiziğe sahip olan Hande Erçel’e birçok kişi ise “Fıstık gibisin be kızım” açıklamalarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, dizideki partneri Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşamıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in sessiz sedasız başlayan aşkı, sessiz sedasız bitmişti. İkili daha sonra farklı isimlerle anılmaya başlamış ve şok etkisi yaratmıştı. Kerem Bürsin’den hemen sonra Kaan Yıldırım’la bir aşka başlayan Hande Erçel, şok etkisi yaratmıştı. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?

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23 Tem 2022 - 10:56 Ankara- Yaşam

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