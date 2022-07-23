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23 Tem 2022 - 22:21

Seda Sayan’ın “Kafa Kadar” Tektaşının Fiyatı Dudak Uçuklattı! “Çağlar Belli Ki Çekmiş Krediyi!” 3 Lüks Araç Parası Parmağında… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın tektaşı yine olay oldu! “Kafa kadar” denilen boyuttaki tektaşı, sosyal medya kullanıcıları tarafından; “Çağlar belli ki çekmiş krediyi” yorumlarına neden oldu. En az 3 tane lüks araç parasını yüzük parmağın takan Seda Sayan, resmen “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…