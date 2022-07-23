- 23 Tem 2022 - 22:21

Seda Sayan’ın “Kafa Kadar” Tektaşının Fiyatı Dudak Uçuklattı! “Çağlar Belli Ki Çekmiş Krediyi!” 3 Lüks Araç Parası Parmağında… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın tektaşı yine olay oldu! “Kafa kadar” denilen boyuttaki tektaşı, sosyal medya kullanıcıları tarafından; “Çağlar belli ki çekmiş krediyi” yorumlarına neden oldu. En az 3 tane lüks araç parasını yüzük parmağın takan Seda Sayan, resmen “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, sosyal medya üzerinden düğün karelerini paylaşmışlardı. Çağlar Ökten’le Prag’ta evlenmeyi planlayan Seda Sayan, yaşamış olduğu vize sorunlarından sonra İstanbul’da evlenmeye karar vermişlerdi. Seda Sayan’ın düğününe ise oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in en son olarak Yunanistan’da balayı tazeledikleri biliniyordu. Tatilinden bir kare paylaşan Seda Sayan, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden olacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Tem 2022 - 22:21 Ankara- Yaşam

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