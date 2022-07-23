Seda Sayan’ın “Kafa Kadar” Tektaşının Fiyatı Mosmor Etti! “Çağlar Belli Ki Çekmiş Krediyi!” 3 Lüks Araç Parası Parmağında… “Yok Artık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın tektaşı yine olay oldu! “Kafa kadar” denilen boyuttaki tektaşı, sosyal medya kullanıcıları tarafından; “Çağlar belli ki çekmiş krediyi” yorumlarına neden oldu. En az 3 tane lüks araç parasını yüzük parmağın takan Seda Sayan, resmen “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, sosyal medya üzerinden düğün karelerini paylaşmışlardı. Çağlar Ökten’le Prag’ta evlenmeyi planlayan Seda Sayan, yaşamış olduğu vize sorunlarından sonra İstanbul’da evlenmeye karar vermişlerdi. Seda Sayan’ın düğününe ise oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in en son olarak Yunanistan’da balayı tazeledikleri biliniyordu. Tatilinden bir kare paylaşan Seda Sayan, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden olacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.