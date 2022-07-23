- 23 Tem 2022 - 11:28 G: 23 Tem 2022 - 12:01

Seda Sayan’ın “Kafa Kadar” Tektaşının Fiyatı Mosmor Etti! “Çağlar Belli Ki Çekmiş Krediyi!” 3 Lüks Araç Parası Parmağında… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın tektaşı yine olay oldu! “Kafa kadar” denilen boyuttaki tektaşı, sosyal medya kullanıcıları tarafından; “Çağlar belli ki çekmiş krediyi” yorumlarına neden oldu. En az 3 tane lüks araç parasını yüzük parmağın takan Seda Sayan, resmen “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, sosyal medya üzerinden düğün karelerini paylaşmışlardı. Çağlar Ökten’le Prag’ta evlenmeyi planlayan Seda Sayan, yaşamış olduğu vize sorunlarından sonra İstanbul’da evlenmeye karar vermişlerdi. Seda Sayan’ın düğününe ise oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in en son olarak Yunanistan’da balayı tazeledikleri biliniyordu. Tatilinden bir kare paylaşan Seda Sayan, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden olacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Tem 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Bembeyaz Mayosuyla Nefesleri Kesti! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıkıyor… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!” mask
Hande Erçel Bembeyaz Mayosuyla Nefesleri Kesti! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıkıyor… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!”
Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Gamze Cizreli Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Gamze Cizreli Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Gamze Cizreli Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Gamze Cizreli Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Kaynanasına Cevabını Verdi! Araları Açılmış; “Asla Affetmem” Demişti… “İyi Niyetimi Suiistimal Ederlerse…” Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Kaynanasına Cevabını Verdi! Araları Açılmış; “Asla Affetmem” Demişti… “İyi Niyetimi Suiistimal Ederlerse…” Neler Oluyor?
Kazanan Restoran Yarışmasının Patronu Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Patronu Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
Survivor Ogeday’dan Yasak Aşk Açıklaması! Başını Duvarlara Vurmuş; Sude – Mert Aşkının Perde Arkası… Meğer Olaylar Çok Farklıymış! mask
Survivor Ogeday’dan Yasak Aşk Açıklaması! Başını Duvarlara Vurmuş; Sude – Mert Aşkının Perde Arkası… Meğer Olaylar Çok Farklıymış!
Kazanan Restoran Yarışmasının Sunucusu İlker Ayrık Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! İlker Ayrık Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Sunucusu İlker Ayrık Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! İlker Ayrık Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu! mask
Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu!
Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı… mask
Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı…
51’lik Seren Serengil Simsiyah Mayosuyla Cesaretini Konuşturdu! Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Göğüs Detayı… mask
51’lik Seren Serengil Simsiyah Mayosuyla Cesaretini Konuşturdu! Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Göğüs Detayı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Asla Evlenilmeyecek Burçlar Belli Oldu! Astrologlar Asla Dedi...! İşte Aşkı Zehir Eden O Burçlar… mask
Asla Evlenilmeyecek Burçlar Belli Oldu! Astrologlar Asla Dedi...! İşte Aşkı Zehir Eden O Burçlar…
En Kısmetli Burçlar Belli Oldu! İşte O Burçlar Bir Dükkana Girince Müşteriler Ardı Sıra Dizilir… mask
En Kısmetli Burçlar Belli Oldu! İşte O Burçlar Bir Dükkana Girince Müşteriler Ardı Sıra Dizilir…
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 23-24 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 23-24 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
Hande Erçel Bembeyaz Mayosuyla Nefesleri Kesti! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıkıyor… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!” mask
Hande Erçel Bembeyaz Mayosuyla Nefesleri Kesti! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıkıyor… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!”
CarrefourSA’dan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Yağ Fiyatları ve Çay Fiyatları Düştü! 21 TL, 33.50 TL, 48.90 TL, 65.90 TL Satılıyor! Gidenler Gitmeyenlere Anlatacak! İşte Güncel Katalog Fiyatları! mask
CarrefourSA’dan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Yağ Fiyatları ve Çay Fiyatları Düştü! 21 TL, 33.50 TL, 48.90 TL, 65.90 TL Satılıyor! Gidenler Gitmeyenlere Anlatacak! İşte Güncel Katalog Fiyatları!
Kazanan Restoran Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Kazanan Restoran Hangi Kanalda, Hangi Günler Yayınlanıyor? Yarışmanın Formatı Nedir? mask
Kazanan Restoran Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Kazanan Restoran Hangi Kanalda, Hangi Günler Yayınlanıyor? Yarışmanın Formatı Nedir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL