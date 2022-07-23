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23 Tem 2022 - 12:00

Merve Boluğur’un Dapdar Elbisesi Yine Olay Oldu! “Sen Nasıl 34 Yaşındasın!” Fiziğini Kanıtladı; Görenler Hayran Kaldı… Alev Alev Yaktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, dapdar bir elbise giyerek yine akılları başlardan aldı! 34 yaşındaki güzel oyuncunun fiziğini kanıtlaması üzerine birçok kişi ise “Sen nasıl 34 yaşındasın be” yorumlarında bulundular! Alev alev yakan Boluğur, dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…