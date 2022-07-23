Merve Boluğur’un Dapdar Elbisesi Yine Olay Oldu! “Sen Nasıl 34 Yaşındasın!” Fiziğini Kanıtladı; Görenler Hayran Kaldı… Alev Alev Yaktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, dapdar bir elbise giyerek yine akılları başlardan aldı! 34 yaşındaki güzel oyuncunun fiziğini kanıtlaması üzerine birçok kişi ise “Sen nasıl 34 yaşındasın be” yorumlarında bulundular! Alev alev yakan Boluğur, dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Oyunculuğu tamamen bırakan ve müzik sektörüne geçen Merve Boluğur, en son olarak “Şşşştttt” isimli bir şarkı çıkarmıştı. Tepkiler kadar beğenilerde alan Merve Boluğur, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.