- 23 Tem 2022 - 23:51

Merve Boluğur’un Dapdar Elbisesiyle Sahne Aldı! Yine Olay Oldu! “Sen Nasıl 34 Yaşındasın!” Fiziğini Kanıtladı; Görenler Hayran Kaldı… Alev Alev Yaktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, dapdar bir elbise giyerek yine akılları başlardan aldı! 34 yaşındaki güzel oyuncunun fiziğini kanıtlaması üzerine birçok kişi ise “Sen nasıl 34 yaşındasın be” yorumlarında bulundular! Alev alev yakan Boluğur, dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Oyunculuğu tamamen bırakan ve müzik sektörüne geçen Merve Boluğur, en son olarak “Şşşştttt” isimli bir şarkı çıkarmıştı. Tepkiler kadar beğenilerde alan Merve Boluğur,  sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Tem 2022 - 23:51 Ankara- Yaşam

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