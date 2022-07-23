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23 Tem 2022 - 23:56

Masterchef Yarışmacısına Kin Kusuldu; Ateş Püskürtüldü! İki Çift Sözüyle Şefleri Bile Tilt Etti! “Oyuncu Olmaya Gelmişsiniz!” Masterchef 2022 Şeyma Müjdeci kimdir?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bir yarışmacı ortalığın sallanmasına neden oldu! Ateş püskürtülen yarışmacıya sosyal medya kullanıcıları ve seyirciler “Saygısız” yorumlarında bulundular! Gerek konuşma tarzı gerek yapısıyla şefleri bile tilt ettiğine dair yorumlar alan yarışmacı, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…