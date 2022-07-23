Masterchef Yarışmacısına Kin Kusuldu; Ateş Püskürtüldü! “Saygısız!” İki Çift Sözüyle Şefleri Bile Tilt Etti! “Oyuncu Olmaya Gelmişsiniz!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bir yarışmacı ortalığın sallanmasına neden oldu! Ateş püskürtülen yarışmacıya sosyal medya kullanıcıları ve seyirciler “Saygısız” yorumlarında bulundular! Gerek konuşma tarzı gerek yapısıyla şefleri bile tilt ettiğine dair yorumlar alan yarışmacı, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında ikinci turlara geçilmişti. 3’lü elemeleri en iyi şekilde geçmek isteyen yarışmacılardan biri ise şeflere kendisini kanıtlamak için fazla uğraş verince ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.