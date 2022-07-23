Arka Sokaklar’dan Şevket Çoruh’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Herkes Tiyatro Zannediyordu Ama Mesele Bambaşka Çıktı! Meğer Diziyle…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Şevket Çoruh’un neden ayrıldığı ortaya çıktı! Herkes tiyatroya yöneleceği için diziden çıktığını bilirken; perde arkası bambaşka çıkınca herkes şok içerisinde kaldı! Dizinin temel taşlarından biri haline gelen Şevket Çoruh’un vedası ise sosyal medyayı resmen salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin sezon finali geçtiğimiz günlerde ekranlara kısa bir ara vermişti. Dizide Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü’nün vedasından hemen sonra birde Şevket Çoruh veda edince dizinin izleyicisi adeta yıkılmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.