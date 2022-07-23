- 23 Tem 2022 - 13:26 G: 23 Tem 2022 - 13:44

Arka Sokaklar’dan Şevket Çoruh’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Herkes Tiyatro Zannediyordu Ama Mesele Bambaşka Çıktı! Meğer Diziyle…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Şevket Çoruh’un neden ayrıldığı ortaya çıktı! Herkes tiyatroya yöneleceği için diziden çıktığını bilirken; perde arkası bambaşka çıkınca herkes şok içerisinde kaldı! Dizinin temel taşlarından biri haline gelen Şevket Çoruh’un vedası ise sosyal medyayı resmen salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin sezon finali geçtiğimiz günlerde ekranlara kısa bir ara vermişti. Dizide Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü’nün vedasından hemen sonra birde Şevket Çoruh veda edince dizinin izleyicisi adeta yıkılmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?  

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23 Tem 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

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