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23 Tem 2022 - 13:26

Arka Sokaklar’dan Şevket Çoruh’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Herkes Tiyatro Zannediyordu Ama Mesele Bambaşka Çıktı! Meğer Diziyle…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Şevket Çoruh’un neden ayrıldığı ortaya çıktı! Herkes tiyatroya yöneleceği için diziden çıktığını bilirken; perde arkası bambaşka çıkınca herkes şok içerisinde kaldı! Dizinin temel taşlarından biri haline gelen Şevket Çoruh’un vedası ise sosyal medyayı resmen salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…