Mahkum Dizisinin Barış’ından Kahreden Haber! Apar Topar Sağlık Ekipleri Müdahalede Bulundu! Neler Oldu Neler…
Bu sezona damga vuran yapımlardan biri olan Mahkum dizisi ile hafızalara kazınan İsmail Hacıoğlu, film projesi için sezon finali arasını değerlendirirken, yer alacağı 49 filminin çekimlerini gerçekleştirmeye başlamıştı. Sette talihsiz bir kaza ile karşılaşan İsmail Hacıoğlu’nun başına gelenlerin ardından sağlık durumu merak edilmeye başlandı. İşte İsmail Hacıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bu sezona damga vuran yapımlardan biri olan Mahkum dizisi ile hafızalara kazınan İsmail Hacıoğlu, film projesi için sezon finali arasını değerlendirirken, yer alacağı 49 filminin çekimlerini gerçekleştirmeye başlamıştı. Sette talihsiz bir kaza ile karşılaşan İsmail Hacıoğlu’nun başına gelenlerin ardından sağlık durumu merak edilmeye başlandı. Peki, İsmail Hacıoğlu’nun başına ne geldi? İsmail Hacıoğlu ne kazası geçirdi? İsmail Hacıoğlu sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
23 Tem 2022 - 14:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.