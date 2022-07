Survivor Ayşe Yüksel Efsane Dizide Baş Rol Oynayacak! Teklif Ortaya Çıktı, Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyor…

Pek çok ismi popüler yapmayı başaran Survivor Türkiye yarışmasında popülerlik sırası Ayşe Yüksel’e geldi. Katıldığı Survivor All Star 2022 yarışmasının ardından hayran kitlesini adeta ikiye katlayan Ayşe Yüksel’e ekranların popüler dizilerinden birinden teklif geldiği öğrenildi. O diziyi görenler ise, “yok artık” demeden geçemedi! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel oyuncu mu olacak? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel hangi dizide yer alacak? İşte, detaylar…