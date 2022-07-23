Survivor Ayşe Yüksel Efsane Dizide Baş Rol Oynayacak! Teklif Ortaya Çıktı, Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyor…
Pek çok ismi popüler yapmayı başaran Survivor Türkiye yarışmasında popülerlik sırası Ayşe Yüksel’e geldi. Katıldığı Survivor All Star 2022 yarışmasının ardından hayran kitlesini adeta ikiye katlayan Ayşe Yüksel’e ekranların popüler dizilerinden birinden teklif geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
Pek çok ismi popüler yapmayı başaran Survivor Türkiye yarışmasında popülerlik sırası Ayşe Yüksel’e geldi. Katıldığı Survivor All Star 2022 yarışmasının ardından hayran kitlesini adeta ikiye katlayan Ayşe Yüksel’e ekranların popüler dizilerinden birinden teklif geldiği öğrenildi. O diziyi görenler ise, “yok artık” demeden geçemedi! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel oyuncu mu olacak? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel hangi dizide yer alacak? İşte, detaylar…
23 Tem 2022 - 23:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.