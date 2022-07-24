Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozun Sırrı Çözüldü! O İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’yla Bağırış Çağırış Kavgasının Ardından… “Azıcık Durul Be Kadın!”

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu ilişkiden sonra gündemden düşmek nedir bilmeyen Şeyma Subaşı, Ilıcalı’yla boşanma kararı alınca; Mısırlı iş insanı Meedo’yla nişanlanmıştı ama ikili bu karardan birkaç ay sonra ayrılma kararı almıştı. Kısa bir süre önce yeniden barıştıkları iddia edilen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’yle iddialara göre Paris’te bir otelde kalmışlardı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, birisiyle öpüştüğünü göstermişti. Peki, o isim kim?

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