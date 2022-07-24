Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozun Sırrı Çözüldü! O İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’yla Bağırış Çağırış Kavgasının Ardından… “Azıcık Durul Be Kadın!”
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın dudak dudağa görüntülendiği ismin kim olduğu sonunda ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’yla bağırış çağırış kavga eden Şeyma Subaşı’na tepkiler arka arkaya geldi! Peki, neler oluyor?
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu ilişkiden sonra gündemden düşmek nedir bilmeyen Şeyma Subaşı, Ilıcalı’yla boşanma kararı alınca; Mısırlı iş insanı Meedo’yla nişanlanmıştı ama ikili bu karardan birkaç ay sonra ayrılma kararı almıştı. Kısa bir süre önce yeniden barıştıkları iddia edilen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’yle iddialara göre Paris’te bir otelde kalmışlardı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, birisiyle öpüştüğünü göstermişti. Peki, o isim kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.