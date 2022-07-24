Alişan ve Merve Tektaş Gözyaşlarına Boğuldu! Yanında Yine O İsim Yoktu! Mezar Başındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! “Allah Yardımcısı Olsun!”

Geçtiğimiz kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüsten kaybeden Alişan, kardeşinin ölüm yıldönümünü mezarı başında andı. Mezarlıkta okunan dualar ile kardeşini anan Alişan’ın acısı bir kez daha yüzünden okunurken, yaptığı paylaşım tüm sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi. Anma törenine katılmayan o isim ise, herkesi şaşırttı! Peki, Alişan’ın kardeşinin anma törenine katılmayan isim kim, neden katılmadı? Alişan, kardeşinin kaybı ile ilgili ne dedi, ne paylaştı? İşte, detaylar…

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