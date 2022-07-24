Alişan ve Merve Tektaş Gözyaşlarına Boğuldu! Yanında Yine O İsim Yoktu! Mezar Başındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! “Allah Yardımcısı Olsun!”
Geçtiğimiz kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüsten kaybeden Alişan, kardeşinin ölüm yıldönümünü mezarı başında andı. Mezarlıkta okunan dualar ile kardeşini anan Alişan’ın acısı bir kez daha yüzünden okunurken, yaptığı paylaşım tüm sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi. İşte Alişan'dan son detaylar...
Geçtiğimiz kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüsten kaybeden Alişan, kardeşinin ölüm yıldönümünü mezarı başında andı. Mezarlıkta okunan dualar ile kardeşini anan Alişan’ın acısı bir kez daha yüzünden okunurken, yaptığı paylaşım tüm sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi. Anma törenine katılmayan o isim ise, herkesi şaşırttı! Peki, Alişan’ın kardeşinin anma törenine katılmayan isim kim, neden katılmadı? Alişan, kardeşinin kaybı ile ilgili ne dedi, ne paylaştı? İşte, detaylar…
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24 Tem 2022 - 00:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.