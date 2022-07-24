- 24 Tem 2022 - 00:04

Halit Ergenç’in Eski Eşi Ortaya Çıktı! Arka Sokaklar Detayı Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! Gizem Soysaldı Kimdir?

Ünlü isimlerin aşk yaşamları kazdıkça çok daha fazlasını ortaya çıkarıyor. O isimlerden biri olan Halit Ergenç’in ilk evliliğini Bergüzar Korel ile gerçekleştirmemiş olması ise, herkesi adeta şoke etti. Halit Ergenç’in ilk eşi ise oldukça merak edilir oldu. İşte Halit Ergenç'in ilk eşinden detaylar...

Ünlü isimlerin aşk yaşamları kazdıkça çok daha fazlasını ortaya çıkarıyor. O isimlerden biri olan Halit Ergenç’in ilk evliliğini Bergüzar Korel ile gerçekleştirmemiş olması ise, herkesi adeta şoke etti. Halit Ergenç’in ilk eşi de ünlü bir isim çıktı! Peki, Halit Ergenç’in ilk eşi kim? Halit Ergenç’in eski eşi kim, oyuncu mu? İşte, detaylar…

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24 Tem 2022 - 00:04 - Magazin

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