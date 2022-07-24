Halit Ergenç’in Eski Eşi Ortaya Çıktı! Arka Sokaklar Detayı Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! Gizem Soysaldı Kimdir?
Ünlü isimlerin aşk yaşamları kazdıkça çok daha fazlasını ortaya çıkarıyor. O isimlerden biri olan Halit Ergenç’in ilk evliliğini Bergüzar Korel ile gerçekleştirmemiş olması ise, herkesi adeta şoke etti. Halit Ergenç’in ilk eşi ise oldukça merak edilir oldu. İşte Halit Ergenç'in ilk eşinden detaylar...
Ünlü isimlerin aşk yaşamları kazdıkça çok daha fazlasını ortaya çıkarıyor. O isimlerden biri olan Halit Ergenç’in ilk evliliğini Bergüzar Korel ile gerçekleştirmemiş olması ise, herkesi adeta şoke etti. Halit Ergenç’in ilk eşi de ünlü bir isim çıktı! Peki, Halit Ergenç’in ilk eşi kim? Halit Ergenç’in eski eşi kim, oyuncu mu? İşte, detaylar…
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24 Tem 2022 - 00:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.