Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Tem 2022 - 16:41

Hande Erçel Servetine Servet Katacak! Kerem Bürsin, Demet Özdemir, Pınar Deniz Yerle Bir Olacak! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in servetine servet katacağı gündeme bomba gibi düştü. Kerem Bürsin, Demet Özdemir ve Pınar Deniz gibi rakiplerinin bu olaydan sonra gözyaşlarına boğulacağı ve yerle bir olacağına dair iddialara gündeme bomba gibi düştü! Öyle bir şey ortaya çıktı ki…