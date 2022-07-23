- 23 Tem 2022 - 16:41

Hande Erçel Servetine Servet Katacak! Kerem Bürsin, Demet Özdemir, Pınar Deniz Yerle Bir Olacak! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in servetine servet katacağı gündeme bomba gibi düştü. Kerem Bürsin, Demet Özdemir ve Pınar Deniz gibi rakiplerinin bu olaydan sonra gözyaşlarına boğulacağı ve yerle bir olacağına dair iddialara gündeme bomba gibi düştü! Öyle bir şey ortaya çıktı ki…

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, dizide ününe ün katmıştı. En az 82 ülkede yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi sayesinde Instagram’da milyonlarca takipçi kazanan Hande Erçel, doğal olarak zam üzerine zam yapmıştı. En son olarak mavi tur planı yapan Hande Erçel, ailesiyle vakit geçirmek için Temmuz sonunda kiraladığı süper lüks gulet için 150 bin lira ödemişti. Peki, Hande Erçel nasıl bir hamlede bulundu?

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23 Tem 2022 - 16:41 Ankara- Yaşam

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