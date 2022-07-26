Müge Anlı’nın Kardeşini Gören Duyan Şok Oldu! Müge’nin Kızından Sonra Kardeşi Ortaya Çıktı Meğer Programda Editör… “Sarı Papatya’nın Kardeşine Bak!”
Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından birini sunan Müge Anlı’nın herkesten sır gibi sakladığı kardeşi Mert Efe Anlı ortaya çıktı. Ablasına olan benzerliğiyle gündem olan Mert Efe Anıl’ın ne iş yaptığını duyanlar ise, bir hayli şaşırdı! İşte Müge Anlı ve kardeşi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından birini sunan Müge Anlı’nın herkesten sır gibi sakladığı kardeşi Mert Efe Anlı ortaya çıktı. Ablasına olan benzerliğiyle gündem olan Mert Efe Anıl’ın ne iş yaptığını duyanlar ise, bir hayli şaşırdı! Peki, Müge Anlı’nın kardeşi Mert Efe Anlı kimdir, kaç yaşında? Mert Efe Anlı ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? İşte, detaylar…
26 Tem 2022 - 15:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.