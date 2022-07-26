- 26 Tem 2022 - 15:03

Müge Anlı’nın Kardeşini Gören Duyan Şok Oldu! Müge’nin Kızından Sonra Kardeşi Ortaya Çıktı Meğer Programda Editör… “Sarı Papatya’nın Kardeşine Bak!”

Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından birini sunan Müge Anlı’nın herkesten sır gibi sakladığı kardeşi Mert Efe Anlı ortaya çıktı. Ablasına olan benzerliğiyle gündem olan Mert Efe Anıl’ın ne iş yaptığını duyanlar ise, bir hayli şaşırdı! İşte Müge Anlı ve kardeşi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından birini sunan Müge Anlı’nın herkesten sır gibi sakladığı kardeşi Mert Efe Anlı ortaya çıktı. Ablasına olan benzerliğiyle gündem olan Mert Efe Anıl’ın ne iş yaptığını duyanlar ise, bir hayli şaşırdı! Peki, Müge Anlı’nın kardeşi Mert Efe Anlı kimdir, kaç yaşında? Mert Efe Anlı ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? İşte, detaylar…

26 Tem 2022 - 15:03 - Magazin

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Müge Anlı’nın Kardeşini Gören Duyan Şok Oldu! Müge’nin Kızından Sonra Kardeşi Ortaya Çıktı Meğer Programda Editör… “Sarı Papatya’nın Kardeşine Bak!” mask
Müge Anlı’nın Kardeşini Gören Duyan Şok Oldu! Müge’nin Kızından Sonra Kardeşi Ortaya Çıktı Meğer Programda Editör… “Sarı Papatya’nın Kardeşine Bak!”
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