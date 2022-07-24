Arka Sokaklar Dizisinde Acı Veren Ayrılık Haberi! Şevket Çoruh Olayının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Şevket Çoruh Ayrıldı Mı, Neler Oluyor?

Tam 16 sezondur Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinden yeni sezon öncesinde herkesi üzecek bir ayrılık haberi geldi. Arka Sokaklar dizisinde tam 16 sezondur yer alan başrol oyuncusu Şevket Çoruh’un diziden ayrılacağı iddia edildi. Çok geçmeden iddiaların arka perdesi de ortaya çıktı. Peki, Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor? Arka Sokaklar dizisi Mesut Komiser’e ne oldu, neden yok? İşte, detaylar…

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