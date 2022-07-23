Arka Sokaklar’dan Bomba Ayrılık! Şevket Çoruh Olayının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Tam 16 sezondur Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinden yeni sezon öncesinde herkesi üzecek bir ayrılık haberi geldi. Arka Sokaklar dizisinde tam 16 sezondur yer alan başrol oyuncusu Şevket Çoruh’un diziden ayrılacağı iddia edildi. İşte Arka Sokaklar dizisinin sevenlerini üzecek Şevket Çoruh ayrılığının detayları...
Tam 16 sezondur Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinden yeni sezon öncesinde herkesi üzecek bir ayrılık haberi geldi. Arka Sokaklar dizisinde tam 16 sezondur yer alan başrol oyuncusu Şevket Çoruh’un diziden ayrılacağı iddia edildi. Çok geçmeden iddiaların arka perdesi de ortaya çıktı. Peki, Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor? Arka Sokaklar dizisi Mesut Komiser’e ne oldu, neden yok? İşte, detaylar…
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23 Tem 2022 - 16:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.