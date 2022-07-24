- 24 Tem 2022 - 00:22

Mehmet Ali Erbil Yeni Bir Olayın Fitilini Ateşledi! Yine Ortalığı Karıştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kerem Bürsin Çılgına Dönebilir! Tek Tek Sıraladı…

Beyazperdeye bir festival filmi ile dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil’den gelen son açıklamalar ünlüler dünyasında yeni bir polemiğin daha fitilini ateşledi. Filmin afiş çekimleri için kamera karşısına geçen Mehmet Ali Erbil’in hedefindeki isim ise, Kerem Bürsin’di! İşte Mehmet Ali Erbil ve Kerem Bürsin ile ilgili detaylar...

Beyazperdeye bir festival filmi ile dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil’den gelen son açıklamalar ünlüler dünyasında yeni bir polemiğin daha fitilini ateşledi. Filmin afiş çekimleri için kamera karşısına geçen Mehmet Ali Erbil’in hedefindeki isim ise, Kerem Bürsin’di! Peki, Mehmet Ali Erbil, Kerem Bürsin için ne dedi? Kerem Bürsin, Mehmet Ali Erbil’in o sözlerine nasıl bir karşılık verdi? İşte, detaylar…

24 Tem 2022 - 00:22 - Magazin

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