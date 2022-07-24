- 24 Tem 2022 - 00:08

Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin Balayına Doyamadı! “Evlilik Sana Yaradı!” Kumsalda Öyle Pozlar Verdi Ki… Cedi Osman’ın Büyük Aşkı…

Taze evli olan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, balayına doyamadı. Kurban Bayramı’ndan bu yana balayı tatilinde olan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, romantik pozlarını da arka arkaya paylaşmaya başladı. Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin pozları kadar konuşulan başka bir şey ise, Ebru Şahin’in verdiği o bikinili poz oldu! İşte herkesi alevlendiren o pozun detayları...

Taze evli olan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, balayına doyamadı. Kurban Bayramı’ndan bu yana balayı tatilinde olan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, romantik pozlarını da arka arkaya paylaşmaya başladı. Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin pozları kadar konuşulan başka bir şey ise, Ebru Şahin’in verdiği o bikinili poz oldu! Peki, Ebru Şahin ne paylaştı? Ebru Şahin’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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24 Tem 2022 - 00:08 - Magazin

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