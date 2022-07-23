Ebru Şahin Balayına Doymak Nedir Bilmiyor! “Evlilik Sana Yaradı!” Kumsalda Öyle Pozlar Verdi Ki… Cedi Osman’ın Büyük Aşkı…
Taze evli olan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, balayına doyamadı. Kurban Bayramı’ndan bu yana balayı tatilinde olan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, romantik pozlarını da arka arkaya paylaşmaya başladı. Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin pozları kadar konuşulan başka bir şey ise, Ebru Şahin’in verdiği o bikinili poz oldu! İşte herkesi alevlendiren o pozun detayları...
Taze evli olan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, balayına doyamadı. Kurban Bayramı’ndan bu yana balayı tatilinde olan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, romantik pozlarını da arka arkaya paylaşmaya başladı. Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin pozları kadar konuşulan başka bir şey ise, Ebru Şahin’in verdiği o bikinili poz oldu! Peki, Ebru Şahin ne paylaştı? Ebru Şahin’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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23 Tem 2022 - 16:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.