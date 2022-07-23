- 23 Tem 2022 - 19:05

Masterchef Mehmet Şef En Sonunda Delirdi! Tezgaha Başını... Yarışmacıya Demediğini Bırakmadı! Kafasını Tezgahlara Vuracaktı Ki…

Ekranlarda reyting kasırgaları estirmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının eleme turları bu hafta da seyirci ile buluştu. Üçlü düellolara geçen MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının bu haftaki eleme ekiplerinden biri Doğukan, Nursena ve Emre üçlüsü oldu. İşte Masterchef Mehmet Şef ile ilgili son detaylar...

Ekranlarda reyting kasırgaları estirmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının eleme turları bu hafta da seyirci ile buluştu. Üçlü düellolara geçen MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının bu haftaki eleme ekiplerinden biri Doğukan, Nursena ve Emre üçlüsü oldu. Üç isim de yemek yapımında hata yapınca MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, kendisini tutamadı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasını jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya yarışmacılara neden kızdı? MasterChef Türkiye 2022 yarışması Doğukan, Nursena ve Emre düellosunu kim kazandı? İşte, detaylar…

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23 Tem 2022 - 19:05 - Masterchef Türkiye 2022

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