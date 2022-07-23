Masterchef Mehmet Şef En Sonunda Delirdi! Tezgaha Başını... Yarışmacıya Demediğini Bırakmadı! Kafasını Tezgahlara Vuracaktı Ki…
Ekranlarda reyting kasırgaları estirmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının eleme turları bu hafta da seyirci ile buluştu. Üçlü düellolara geçen MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının bu haftaki eleme ekiplerinden biri Doğukan, Nursena ve Emre üçlüsü oldu. İşte Masterchef Mehmet Şef ile ilgili son detaylar...
Ekranlarda reyting kasırgaları estirmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının eleme turları bu hafta da seyirci ile buluştu. Üçlü düellolara geçen MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının bu haftaki eleme ekiplerinden biri Doğukan, Nursena ve Emre üçlüsü oldu. Üç isim de yemek yapımında hata yapınca MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, kendisini tutamadı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasını jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya yarışmacılara neden kızdı? MasterChef Türkiye 2022 yarışması Doğukan, Nursena ve Emre düellosunu kim kazandı? İşte, detaylar…
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23 Tem 2022 - 19:05 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.