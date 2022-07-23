- 23 Tem 2022 - 16:42

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İpli Bikinisiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Bu Kız Beni Bitiriyor!” Yorumlar Gırla Geliyor… Kasıp Kavurdu!

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyayı ipli bikinisiyle salladı! Hayranlarından yorum üzerine yorum alan güzel isime “Bu kız beni bitiriyor” yorumları yapıldı! Kasıp kavuran Aleyna Kalaycıoğlu, kısa sürede binlerce beğeni aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, final koltuğuna kadar uzanmıştı. Survivor yarışmasından 4. olarak ayrılan Kalaycıoğlu, hayran kitlesini ise yükseltmişti. Duruşuyla, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel isim Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra estetik yaptırarak değişimini göstermişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Aleyna Kalaycıoğlu, bikinili bir paylaşımda bulunarak ortamı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Tem 2022 - 16:42 Ankara- Yaşam

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