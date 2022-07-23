Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İpli Bikinisiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Bu Kız Beni Bitiriyor!” Yorumlar Gırla Geliyor… Kasıp Kavurdu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, final koltuğuna kadar uzanmıştı. Survivor yarışmasından 4. olarak ayrılan Kalaycıoğlu, hayran kitlesini ise yükseltmişti. Duruşuyla, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel isim Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra estetik yaptırarak değişimini göstermişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Aleyna Kalaycıoğlu, bikinili bir paylaşımda bulunarak ortamı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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