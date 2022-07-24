- 24 Tem 2022 - 00:11

Gönül Dağı Taner’inin Yeni Aşkı Herkesi Şok Etti! Dilek’ten Sonra Ne Buse Varol, Ne de Sıla Türkoğlu Diziye Katılıyor! “Dilek’ten Sonra Olamaz!”

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan’ın yeni partneri ortaya çıktı. En son Gülsim Ali İlhan’la partner olan Berk Atan’ın parteri ise ne Buse Varol olacak ne de Sıla Türkoğlu… Sosyal medyada yayılan görsellerden sonra tepkiler arka arkaya geldi ve birçok kişi “Dilek’ten sonra kimseyle olamaz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Gülsim Ali İlhan sevenlerine veda etmişti. Taner karakterinin yeni partneri hakkında ise Alişan’ın eşi Buse Varol ve Emanet dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu olacağı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı ki, sonunda kim olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Tem 2022 - 00:11 Ankara- Yaşam

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