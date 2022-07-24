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24 Tem 2022 - 00:11

Gönül Dağı Taner’inin Yeni Aşkı Herkesi Şok Etti! Dilek’ten Sonra Ne Buse Varol, Ne de Sıla Türkoğlu Diziye Katılıyor! “Dilek’ten Sonra Olamaz!”

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan’ın yeni partneri ortaya çıktı. En son Gülsim Ali İlhan’la partner olan Berk Atan’ın parteri ise ne Buse Varol olacak ne de Sıla Türkoğlu… Sosyal medyada yayılan görsellerden sonra tepkiler arka arkaya geldi ve birçok kişi “Dilek’ten sonra kimseyle olamaz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…