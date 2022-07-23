Gönül Dağı Taner’inin Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Dilek’ten Sonra Ne Buse Varol, Ne de Sıla Türkoğlu… “Dilek’ten Sonra Kimseyle Olamaz!”
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan’ın yeni partneri ortaya çıktı. En son Gülsim Ali İlhan’la partner olan Berk Atan’ın parteri ise ne Buse Varol olacak ne de Sıla Türkoğlu… Sosyal medyada yayılan görsellerden sonra tepkiler arka arkaya geldi ve birçok kişi “Dilek’ten sonra kimseyle olamaz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Gülsim Ali İlhan sevenlerine veda etmişti. Taner karakterinin yeni partneri hakkında ise Alişan’ın eşi Buse Varol ve Emanet dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu olacağı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı ki, sonunda kim olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.