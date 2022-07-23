- 23 Tem 2022 - 16:55 G: 23 Tem 2022 - 17:15

Survivor Batuhan Sessizliğini Koruyamadı! Acun Ilıcalı’ya Ayrı, Acun Medya’ya Ayrı Gönderme Yaptı… Acun Artık Çılgına Dönecek! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da büyük bombalar patlamaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya’nın birbirine girmesinden sonra Batuhan Karacakaya artık sessizliğini koruyamaz hale geldi! Acun Ilıcalı’ya ayrı Acun Medya’ya ayrı gönderme yapan Batuhan Karacakaya, milyonları çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, yarışmadan sonra ortalığın karışmasına neden olmuştu. Batuhan Karacakaya’nın annesi, oğlunun hakkının yenildiği yönde açıklamalarda bulununca Acun Ilıcalı ise Survivor Ekstra masasında bomba açıklamalarda bulunmuştu. Batuhan Karacakaya’ya birde 3 milyon değerindeki aracının verilmemiş olması ipleri inceldiği yerden koparmıştı. Peki, Batuhan Karacakaya sessizliğini nasıl bozdu?

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23 Tem 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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