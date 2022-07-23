Survivor Batuhan Sessizliğini Koruyamadı! Acun Ilıcalı’ya Ayrı, Acun Medya’ya Ayrı Gönderme Yaptı… Acun Artık Çılgına Dönecek! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, yarışmadan sonra ortalığın karışmasına neden olmuştu. Batuhan Karacakaya’nın annesi, oğlunun hakkının yenildiği yönde açıklamalarda bulununca Acun Ilıcalı ise Survivor Ekstra masasında bomba açıklamalarda bulunmuştu. Batuhan Karacakaya’ya birde 3 milyon değerindeki aracının verilmemiş olması ipleri inceldiği yerden koparmıştı. Peki, Batuhan Karacakaya sessizliğini nasıl bozdu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!