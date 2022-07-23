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23 Tem 2022 - 17:49

Gizli Saklı Dizisinin Finali Hakkında Bomba Açıklama! Hayranları Yıkılmıştı; Başrol Oyuncusu Sessizliğini Bozunca Olanlar Oldu! Meğer Dizi Bu Yüzden Bitiyormuş…

FOX TV ekranlarının parlayan yıldızı Gizli Saklı için bomba bir final açıklaması geldi. 8. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Gizli Saklı dizisi, bu haberle sevenlerini yerle bir etmişti. Yaz sezonunun en eğlenceli dizileri arasında yerini alan ama erkenden final verilen Gizli Saklı dizisinin finali hakkında başrolden bomba bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…