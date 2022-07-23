- 23 Tem 2022 - 17:49 G: 23 Tem 2022 - 18:03

Gizli Saklı Dizisinin Finali Hakkında Bomba Açıklama! Hayranları Yıkılmıştı; Başrol Oyuncusu Sessizliğini Bozunca Olanlar Oldu! Meğer Dizi Bu Yüzden Bitiyormuş…

FOX TV ekranlarının parlayan yıldızı Gizli Saklı için bomba bir final açıklaması geldi. 8. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Gizli Saklı dizisi, bu haberle sevenlerini yerle bir etmişti. Yaz sezonunun en eğlenceli dizileri arasında yerini alan ama erkenden final verilen Gizli Saklı dizisinin finali hakkında başrolden bomba bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gizli Saklı dizisi, daha ilk bölümüyle seyircileri ekranlara kilitlemişti. Polisiye bir aşk dizisini anlatan Gizli Saklı dizisinin yayınlanan son bölümünde ise Naz ve Pamir yavaş yavaş yakınlaşmaya başlamıştı. Seyircisini heyecanlandıran Gizli Saklı dizisinden gelen final haberi ise sevenlerini derinden üzmüştü. Peki, dizide Pamir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı nasıl bir paylaşımda bulundu?

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23 Tem 2022 - 17:49 Ankara- Yaşam

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