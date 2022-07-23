Mahmut Tuncer’in Kızı Vücudunu Saran Elbisesiyle Cayır Cayır Yaktı! “Hadise’nin Kopyası Olmuşsun” Fileli Çorabıyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı…

Hem spor yaparak hem de sıkı bir diyet listesi oluşturarak; 90 kilodan 50 kiloya kadar düşen Gizem Tuncer’in son hali nefes kesiyor. 40 kilo veren Gizem Tuncer’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise ilgiliyle takip ediliyor. Kısa bir süre önce tatilde olan Gizem Tuncer’in minili bir elbise giyerek paylaşım yapması nefes kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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