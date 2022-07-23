Mahmut Tuncer’in Kızı Vücudunu Saran Elbisesiyle Cayır Cayır Yaktı! “Hadise’nin Kopyası Olmuşsun” Fileli Çorabıyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı…
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in biricik kızı Gizem Tuncer, yine güzelliğiyle ve fiziğiyle akılları başlardan aldı! Vücudunu saran bir elbise giyen Gizem Tuncer, incecik fiziğini ve belini gösterdi! “Hadise’nin kopyası olmuşsun” yorumlarını alan Gizem Tuncer’in çekici pozlarına bir bakan bir daha baktı! Fileli bir çorap giyen Gizem Tuncer, resmen sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hem spor yaparak hem de sıkı bir diyet listesi oluşturarak; 90 kilodan 50 kiloya kadar düşen Gizem Tuncer’in son hali nefes kesiyor. 40 kilo veren Gizem Tuncer’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise ilgiliyle takip ediliyor. Kısa bir süre önce tatilde olan Gizem Tuncer’in minili bir elbise giyerek paylaşım yapması nefes kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.