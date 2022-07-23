Survivor Berna’nın Çekici Havuz Pozu Olay Yarattı! Eridi, Bitirdi; Yine Güzelliğiyle Şov Yaptı! “Bir An Çıplak Sandım! Neler Yapıyorsun!”
Survivor All Star yarışmasına katılarak binlerce hayran kitlesi daha kazanan Berna Keklikler, çekici havuz pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! Eriyip bitiren Berna Keklikler, yine ve yeniden güzelliğiyle şov yaptı! Havuz içerisinde pozlar paylaşan Berna Keklikler’e “Bir an çıplak sandım! Neler yapıyorsun” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında göstermiş olduğu mücadeleyle akılları başlardan alan Berna Keklikler, ettiği kavgalarla da akıllarda kalmayı başarmıştı. Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen Berna Keklikler, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.