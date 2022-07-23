Survivor Berna’nın Çekici Havuz Pozu Olay Yarattı! Eridi, Bitirdi; Yine Güzelliğiyle Şov Yaptı! “Bir An Çıplak Sandım! Neler Yapıyorsun!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında göstermiş olduğu mücadeleyle akılları başlardan alan Berna Keklikler, ettiği kavgalarla da akıllarda kalmayı başarmıştı. Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen Berna Keklikler, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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