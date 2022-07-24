- 24 Tem 2022 - 00:19

Esra Erol’un Kardeşi Bakın Kimmiş! Gerçeği Görenler Donup Kalıyor! Birebir Kopyası Çıktı; Tek Bir Farkları Var! “Kopyala – Yapıştır Kardeşler!” Bu Kadar Benzerlik…

ATV Ekranlarının en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol’un kardeşini görenler resmen donup kaldı! Birebir kopyası çıkan kardeşi, gündemi sallayıp geçti! Aralarında sadece tek bir fark bulunan Esra Erol ve kardeşi Erol’u görenler; “Kopyala yapıştır kardeşler” yorumlarını aldılar! Bu kadar benzerliğin olmasına inanmak bile istemeyen sevenleri ise yorum yağmuruna tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Evlendirme programlarıyla adını duyuran Esra Erol, RTÜK tarafından evlendirme programları kapatılınca; realite show yapmaya başlamıştı. Programında ele aldığı; kayıp, kaçırılma ve ailevi sorunlarla gündemden düşmek nedir bilmeyen Esra Erol, sosyal medya üzerinden kardeşi için bir paylaşım yapınca görenler donup kaldı! Hem oğlu İdris Ali’nin hem de kardeşi Bihter Erol’un doğum gününü kutlayan Esra Erol, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Tem 2022 - 00:19 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Pınar Deniz’in Bikinisinin Marka ve Fiyatı Dudak Uçuklattı! Arkasından Servet Çıktı; Yırtık Pırtık Bikini Almış! “Bu Fiyata Biz, Tüm...!” mask
Pınar Deniz’in Bikinisinin Marka ve Fiyatı Dudak Uçuklattı! Arkasından Servet Çıktı; Yırtık Pırtık Bikini Almış! “Bu Fiyata Biz, Tüm...!”
Gönül Dağı Taner’inin Yeni Aşkı Herkesi Şok Etti! Dilek’ten Sonra Ne Buse Varol, Ne de Sıla Türkoğlu Diziye Katılıyor! “Dilek’ten Sonra Olamaz!” mask
Gönül Dağı Taner’inin Yeni Aşkı Herkesi Şok Etti! Dilek’ten Sonra Ne Buse Varol, Ne de Sıla Türkoğlu Diziye Katılıyor! “Dilek’ten Sonra Olamaz!”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dekolteli İpli Bikinisiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Bu Kız Beni Bitiriyor!” Yorumlar Gırla Geliyor… Kasıp Kavurdu! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dekolteli İpli Bikinisiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Bu Kız Beni Bitiriyor!” Yorumlar Gırla Geliyor… Kasıp Kavurdu!
Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin Balayına Doyamadı! “Evlilik Sana Yaradı!” Kumsalda Öyle Pozlar Verdi Ki… Cedi Osman’ın Büyük Aşkı… mask
Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin Balayına Doyamadı! “Evlilik Sana Yaradı!” Kumsalda Öyle Pozlar Verdi Ki… Cedi Osman’ın Büyük Aşkı…
Arka Sokaklar Dizisinde Acı Veren Ayrılık Haberi! Şevket Çoruh Olayının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Şevket Çoruh Ayrıldı Mı, Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinde Acı Veren Ayrılık Haberi! Şevket Çoruh Olayının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Şevket Çoruh Ayrıldı Mı, Neler Oluyor?
Halit Ergenç’in Eski Eşi Ortaya Çıktı! Arka Sokaklar Detayı Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! Gizem Soysaldı Kimdir? mask
Halit Ergenç’in Eski Eşi Ortaya Çıktı! Arka Sokaklar Detayı Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! Gizem Soysaldı Kimdir?
Alişan ve Merve Tektaş Gözyaşlarına Boğuldu! Yanında Yine O İsim Yoktu! Mezar Başındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! “Allah Yardımcısı Olsun!” mask
Alişan ve Merve Tektaş Gözyaşlarına Boğuldu! Yanında Yine O İsim Yoktu! Mezar Başındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! “Allah Yardımcısı Olsun!”
Hadise ve Mehmet Dinçerler Çiftine Büyük Şok! Hadise’nin Kayınbabasına Olay Suçlama… Mahkemelik Oldular… mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler Çiftine Büyük Şok! Hadise’nin Kayınbabasına Olay Suçlama… Mahkemelik Oldular…
Survivor Ayşe Acun Medya’yı İfşa Etti! Yokluk Adası Falan Hikayeymiş; Yaşananları Tek Tek Anlattı! Meğer Şampiyon Nisa Bölükbaşı… mask
Survivor Ayşe Acun Medya’yı İfşa Etti! Yokluk Adası Falan Hikayeymiş; Yaşananları Tek Tek Anlattı! Meğer Şampiyon Nisa Bölükbaşı…
Masterchef Yarışmacısına Kin Kusuldu; Ateş Püskürtüldü! İki Çift Sözüyle Şefleri Bile Tilt Etti! “Oyuncu Olmaya Gelmişsiniz!” Masterchef 2022 Şeyma Müjdeci kimdir? mask
Masterchef Yarışmacısına Kin Kusuldu; Ateş Püskürtüldü! İki Çift Sözüyle Şefleri Bile Tilt Etti! “Oyuncu Olmaya Gelmişsiniz!” Masterchef 2022 Şeyma Müjdeci kimdir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pınar Deniz’in Bikinisinin Marka ve Fiyatı Dudak Uçuklattı! Arkasından Servet Çıktı; Yırtık Pırtık Bikini Almış! “Bu Fiyata Biz, Tüm...!” mask
Pınar Deniz’in Bikinisinin Marka ve Fiyatı Dudak Uçuklattı! Arkasından Servet Çıktı; Yırtık Pırtık Bikini Almış! “Bu Fiyata Biz, Tüm...!”
Gönül Dağı Taner’inin Yeni Aşkı Herkesi Şok Etti! Dilek’ten Sonra Ne Buse Varol, Ne de Sıla Türkoğlu Diziye Katılıyor! “Dilek’ten Sonra Olamaz!” mask
Gönül Dağı Taner’inin Yeni Aşkı Herkesi Şok Etti! Dilek’ten Sonra Ne Buse Varol, Ne de Sıla Türkoğlu Diziye Katılıyor! “Dilek’ten Sonra Olamaz!”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dekolteli İpli Bikinisiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Bu Kız Beni Bitiriyor!” Yorumlar Gırla Geliyor… Kasıp Kavurdu! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dekolteli İpli Bikinisiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Bu Kız Beni Bitiriyor!” Yorumlar Gırla Geliyor… Kasıp Kavurdu!
Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin Balayına Doyamadı! “Evlilik Sana Yaradı!” Kumsalda Öyle Pozlar Verdi Ki… Cedi Osman’ın Büyük Aşkı… mask
Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin Balayına Doyamadı! “Evlilik Sana Yaradı!” Kumsalda Öyle Pozlar Verdi Ki… Cedi Osman’ın Büyük Aşkı…
Arka Sokaklar Dizisinde Acı Veren Ayrılık Haberi! Şevket Çoruh Olayının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Şevket Çoruh Ayrıldı Mı, Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinde Acı Veren Ayrılık Haberi! Şevket Çoruh Olayının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Şevket Çoruh Ayrıldı Mı, Neler Oluyor?
Halit Ergenç’in Eski Eşi Ortaya Çıktı! Arka Sokaklar Detayı Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! Gizem Soysaldı Kimdir? mask
Halit Ergenç’in Eski Eşi Ortaya Çıktı! Arka Sokaklar Detayı Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! Gizem Soysaldı Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL