Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Tem 2022 - 22:20

Esra Erol’un Kardeşini Görenler Donup Kalıyor! Birebir Kopyası Çıktı; Tek Bir Farkları Var! “Kopyala – Yapıştır Kardeşler!” Bu Kadar Benzerlik…

ATV Ekranlarının en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol’un kardeşini görenler resmen donup kaldı! Birebir kopyası çıkan kardeşi, gündemi sallayıp geçti! Aralarında sadece tek bir fark bulunan Esra Erol ve kardeşi Erol’u görenler; “Kopyala yapıştır kardeşler” yorumlarını aldılar! Bu kadar benzerliğin olmasına inanmak bile istemeyen sevenleri ise yorum yağmuruna tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…