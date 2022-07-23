Esra Erol’un Kardeşini Görenler Donup Kalıyor! Birebir Kopyası Çıktı; Tek Bir Farkları Var! “Kopyala – Yapıştır Kardeşler!” Bu Kadar Benzerlik…
ATV Ekranlarının en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol’un kardeşini görenler resmen donup kaldı! Birebir kopyası çıkan kardeşi, gündemi sallayıp geçti! Aralarında sadece tek bir fark bulunan Esra Erol ve kardeşi Erol’u görenler; “Kopyala yapıştır kardeşler” yorumlarını aldılar! Bu kadar benzerliğin olmasına inanmak bile istemeyen sevenleri ise yorum yağmuruna tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Evlendirme programlarıyla adını duyuran Esra Erol, RTÜK tarafından evlendirme programları kapatılınca; realite show yapmaya başlamıştı. Programında ele aldığı; kayıp, kaçırılma ve ailevi sorunlarla gündemden düşmek nedir bilmeyen Esra Erol, sosyal medya üzerinden kardeşi için bir paylaşım yapınca görenler donup kaldı! Hem oğlu İdris Ali’nin hem de kardeşi Bihter Erol’un doğum gününü kutlayan Esra Erol, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.