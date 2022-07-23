Pınar Deniz’in Aşırı Çekici Bikinin Arkasından Servet Çıktı! Parayı Basmış; Yırtık Pırtık Bikinisini Almış! “Şu Kadarcık Bez Parçasına Bu Kadar Verilmez!”

Yargı, Aşk101 ve Aşkın Kıyameti gibi birbirinden başarılı yapımlarla ekranlara gelmeye başlayan Pınar Deniz, yıldızını 2022 yılında parlatmıştı. Yargı dizisinin sezon finali vermesiyle tatile çıkmayan Pınar Deniz, Disney Plus’ta Avcı dizisi için çalışmalara başlamıştı. Seri katil olan bir karaktere hayat verecek olan Pınar Deniz’in bikinisi için ödediği para akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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