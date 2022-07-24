Pınar Deniz’in Bikinisinin Marka ve Fiyatı Dudak Uçuklattı! Arkasından Servet Çıktı; Yırtık Pırtık Bikini Almış! “Bu Fiyata Biz, Tüm...!”
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle yıldızını parlatan Pınar Deniz, aşırı çekici bir bikinili paylaşımda bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İki takımdan oluşan üst ve tek parçadan oluşan bikinisi için servet ödediği ortaya çıkan Pınar Deniz, parayı bastığını gösterdi. Hayranlarını ikiye bölen Pınar Deniz’e tepkilerde geldi, beğenilerde! İşte milyonlarca kişiden “Şu kadarcık bez parçasına bu kadar verilmez” yorumlarını alan Pınar Deniz’in bikinisinin fiyatı…
Yargı, Aşk101 ve Aşkın Kıyameti gibi birbirinden başarılı yapımlarla ekranlara gelmeye başlayan Pınar Deniz, yıldızını 2022 yılında parlatmıştı. Yargı dizisinin sezon finali vermesiyle tatile çıkmayan Pınar Deniz, Disney Plus’ta Avcı dizisi için çalışmalara başlamıştı. Seri katil olan bir karaktere hayat verecek olan Pınar Deniz’in bikinisi için ödediği para akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.