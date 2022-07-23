- 23 Tem 2022 - 22:21

Masterchef Yarışmacısına Mehmet Şeften Dava Şoku! Alenen Yapınca Sosyal Medya Sallandı… Somer Şef Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar bir anda karıştı! Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmacıya dava açacağının ortaya çıkmasıyla birlikte milyonlar şok oldu! Yarışmacı alenen Mehmet Yalçınkaya’ya zarar verince; Somer Şef tek tek açıklamalarını yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada bir yarışmacının Mehmet Yalçınkaya’ya yaptığı; sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Yarışmacıya Somer Şef bir de “Dava açalım buna ya” deyince; Danilo Zanna kendisini tutamadı! Hayatının şokunu yaşayan yarışmacı, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Tem 2022 - 22:21 Ankara- Magazin

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