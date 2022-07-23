Masterchef Yarışmacısına Mehmet Şeften Dava Şoku! Alenen Yapınca Sosyal Medya Sallandı… Somer Şef Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar bir anda karıştı! Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmacıya dava açacağının ortaya çıkmasıyla birlikte milyonlar şok oldu! Yarışmacı alenen Mehmet Yalçınkaya’ya zarar verince; Somer Şef tek tek açıklamalarını yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada bir yarışmacının Mehmet Yalçınkaya’ya yaptığı; sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Yarışmacıya Somer Şef bir de “Dava açalım buna ya” deyince; Danilo Zanna kendisini tutamadı! Hayatının şokunu yaşayan yarışmacı, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.