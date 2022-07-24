Altın Fiyatları Zirveye Ulaştı; Bunun Bir Üstü Yok! Kuyumcudan Eli Boş Çıkan Çıkana… “Allah Yardımcımız Olsun!” Tek Bir Gram Altın…

Hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan olaylardan etkilenerek yükselen altın çeşitleri; özellikle düğün, yatırım ve hediye gibi birçok sebepten altın almak isteyenleri zorluyor! Güne yükselerek başlayan altın; görenleri, duyanları şok etti! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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