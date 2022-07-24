- 24 Tem 2022 - 09:16 G: 24 Tem 2022 - 09:23

Altın Fiyatları Zirveye Ulaştı; Bunun Bir Üstü Yok! Kuyumcudan Eli Boş Çıkan Çıkana… “Allah Yardımcımız Olsun!” Tek Bir Gram Altın…

Altın fiyatları resmen zirveye ulaştı! Üst seviyelere kadar tırmanan altın; fiyatları düşük diye düşündürdüğü alıcısını, kuyumcusundan eli boş çıkarttı. Kuyumcudan çıkan vatandaşlar ise isyan ederek; “Allah yardımcımız olsun! Alamadık yine…” yorumlarında bulundu! Tek bir gram altın bile öyle bir noktaya geldi ki…

Hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan olaylardan etkilenerek yükselen altın çeşitleri; özellikle düğün, yatırım ve hediye gibi birçok sebepten altın almak isteyenleri zorluyor! Güne yükselerek başlayan altın; görenleri, duyanları şok etti! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Tem 2022 - 09:16 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Artık Altını Rüyanızda Bile Alamayacaksınız! Öyle Bir Yükseldi Ki, El Kol Tir Tir Titriyor! 1000 Lira Olmasına Ramak Kaldı! Neler Oluyor? mask
Artık Altını Rüyanızda Bile Alamayacaksınız! Öyle Bir Yükseldi Ki, El Kol Tir Tir Titriyor! 1000 Lira Olmasına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, Artık 970 Liraya Bile Alınmayacak! Tam Tamına 1000 TL… mask
Altın Fiyatları Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, Artık 970 Liraya Bile Alınmayacak! Tam Tamına 1000 TL…
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi! mask
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi!
Altın Fiyatları Yükselecek Mi, Derken Bomba Çakılma Yaşandı! Yatımcısı Artık Gözyaşlarına Boğulacak; Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil! mask
Altın Fiyatları Yükselecek Mi, Derken Bomba Çakılma Yaşandı! Yatımcısı Artık Gözyaşlarına Boğulacak; Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil!
Altın Fiyatlarında Deprem Üzerine Deprem Oluyor! Son Durum İçler Acısı… Gözyaşları Sel Olup Akıyor! Neler Oldu Neler… mask
Altın Fiyatlarında Deprem Üzerine Deprem Oluyor! Son Durum İçler Acısı… Gözyaşları Sel Olup Akıyor! Neler Oldu Neler…
Altın Fiyatları Kanatlandı Uçmaya Başladı! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, 1000 Lira Olmasına Ramak Var! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Titremeye Başladı! mask
Altın Fiyatları Kanatlandı Uçmaya Başladı! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, 1000 Lira Olmasına Ramak Var! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Titremeye Başladı!
Altın Herkesi Şaşkına Çevirdi! Gram Yükseldi Diğerleri Düştü! Ne Olacak Bu Altının Hali? İşte Kafaları Karıştıran Altının 19 Temmuz 2022 Güncel Fiyatı! mask
Altın Herkesi Şaşkına Çevirdi! Gram Yükseldi Diğerleri Düştü! Ne Olacak Bu Altının Hali? İşte Kafaları Karıştıran Altının 19 Temmuz 2022 Güncel Fiyatı!
Dolar/Euro Alıp Yatırım Yapmak İsteyenler Dikkat! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Açıkladı! Dolar Mı Almak Kârlı Euro Mu? mask
Dolar/Euro Alıp Yatırım Yapmak İsteyenler Dikkat! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Açıkladı! Dolar Mı Almak Kârlı Euro Mu?
Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Bugün Almayan; Yarın Kafasını Duvarlara Vuracak! 1000 Liraya Almak Artık Hayal Oldu! mask
Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Bugün Almayan; Yarın Kafasını Duvarlara Vuracak! 1000 Liraya Almak Artık Hayal Oldu!
Altın Fiyatları Yerle Yeksan Oldu… Görenler Duyanlar Kuyumculara Koşuyor! Kimse Böyle Bir Şeyi Beklemiyordu; Olanlar Oldu… mask
Altın Fiyatları Yerle Yeksan Oldu… Görenler Duyanlar Kuyumculara Koşuyor! Kimse Böyle Bir Şeyi Beklemiyordu; Olanlar Oldu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Benzin, Motorin ve LPG'de Taptaze İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 24 Temmuz 2022 Pazar Fiyat Listesi mask
Benzin, Motorin ve LPG'de Taptaze İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 24 Temmuz 2022 Pazar Fiyat Listesi
Hande Erçel Dekolteli Bembeyaz Mayosuyla Verdiği Poz Olay Oldu! Görenlerin Nefesleri Kesildi, Kalpleri Yerinden Çıktı… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!” mask
Hande Erçel Dekolteli Bembeyaz Mayosuyla Verdiği Poz Olay Oldu! Görenlerin Nefesleri Kesildi, Kalpleri Yerinden Çıktı… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Kaynana Açıklaması! Araları Açılmış; “Asla Affetmem” Demişti… “İyi Niyetimi Suiistimal Ederlerse…” Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Kaynana Açıklaması! Araları Açılmış; “Asla Affetmem” Demişti… “İyi Niyetimi Suiistimal Ederlerse…” Neler Oluyor?
Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozun Sırrı Çözüldü! O İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’yla Bağırış Çağırış Kavgasının Ardından… “Azıcık Durul Be Kadın!” mask
Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozun Sırrı Çözüldü! O İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’yla Bağırış Çağırış Kavgasının Ardından… “Azıcık Durul Be Kadın!”
Mehmet Ali Erbil Yeni Bir Olayın Fitilini Ateşledi! Yine Ortalığı Karıştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kerem Bürsin Çılgına Dönebilir! Tek Tek Sıraladı… mask
Mehmet Ali Erbil Yeni Bir Olayın Fitilini Ateşledi! Yine Ortalığı Karıştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kerem Bürsin Çılgına Dönebilir! Tek Tek Sıraladı…
Esra Erol’un Kardeşi Bakın Kimmiş! Gerçeği Görenler Donup Kalıyor! Birebir Kopyası Çıktı; Tek Bir Farkları Var! “Kopyala – Yapıştır Kardeşler!” Bu Kadar Benzerlik… mask
Esra Erol’un Kardeşi Bakın Kimmiş! Gerçeği Görenler Donup Kalıyor! Birebir Kopyası Çıktı; Tek Bir Farkları Var! “Kopyala – Yapıştır Kardeşler!” Bu Kadar Benzerlik…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL