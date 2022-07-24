Altın Fiyatları Zirveye Ulaştı; Bunun Bir Üstü Yok! Kuyumcudan Eli Boş Çıkan Çıkana… “Allah Yardımcımız Olsun!” Tek Bir Gram Altın…
Altın fiyatları resmen zirveye ulaştı! Üst seviyelere kadar tırmanan altın; fiyatları düşük diye düşündürdüğü alıcısını, kuyumcusundan eli boş çıkarttı. Kuyumcudan çıkan vatandaşlar ise isyan ederek; “Allah yardımcımız olsun! Alamadık yine…” yorumlarında bulundu! Tek bir gram altın bile öyle bir noktaya geldi ki…
Hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan olaylardan etkilenerek yükselen altın çeşitleri; özellikle düğün, yatırım ve hediye gibi birçok sebepten altın almak isteyenleri zorluyor! Güne yükselerek başlayan altın; görenleri, duyanları şok etti! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.