- 24 Tem 2022 - 09:38 G: 24 Tem 2022 - 09:59

Survivor Ayşe Minicik Dar Şortuyla Alev Alev Yaktı! Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Buralar Yangın Yerine Döndü!”

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel, sosyal medya üzerinden dekolteli kıyafetler paylaşmaya devam ediyor. Minicik, dar bir şort giyen Yüksel, bir bakanı resmen bir daha baktırdı! Yarışmadan sonra açılıp saçılan Ayşe Yüksel, görenlerin küçük dilini yutmasına neden oldu! İşte milyonlarca hayranından; “Buralar yangın yerine döndü” yorumlarını alan o paylaşım…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını belirtmesine rağmen; 1,5 ay sonra Survivor yarışmasında boy gösteren Ayşe Yüksel, dengeleri alt üst etmişti. Survivor yarışmasında görünmesiyle birlikte Twitter’ı alt üst eden Ayşe Yüksel, yarışmada hem kendi performansı hem de sevenlerinin desteği sayesinde son 4’e kalmayı başarmıştı. Yarışmadan sonra normal hayatına dönen Ayşe Yüksel, sosyal medyayı sallayacak bir paylaşıma yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Tem 2022 - 09:38 Ankara- Yaşam

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