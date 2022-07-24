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24 Tem 2022 - 09:38

Survivor Ayşe Minicik Dar Şortuyla Alev Alev Yaktı! Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Buralar Yangın Yerine Döndü!”

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel, sosyal medya üzerinden dekolteli kıyafetler paylaşmaya devam ediyor. Minicik, dar bir şort giyen Yüksel, bir bakanı resmen bir daha baktırdı! Yarışmadan sonra açılıp saçılan Ayşe Yüksel, görenlerin küçük dilini yutmasına neden oldu! İşte milyonlarca hayranından; “Buralar yangın yerine döndü” yorumlarını alan o paylaşım…