- 24 Tem 2022 - 09:59 G: 24 Tem 2022 - 10:21

Alişan’ın Eşi Buse Varol Bikinisiyle Ateş Etti, Kasıp Kavurdu! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe… Gömleğinin Düğmelerini Açtı, Fiziğini Kanıtladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, mavi bikinisiyle yine ateş etti! 2. çocuktan sonra aldığı fazla kiloları vermek için bölgesel incelme işlemi yaptıran Buse Varol, yepyeni fiziğiyle resmen kasıp kavurdu! Alişan’ın Buse Varol’un bu tar kıyafetler giymesine izin vermediği hatta “Yapma, etme” dediği iddia edilirken; Buse Varol’un yapmış olduğu paylaşım herkesi şaşırttı! Gömleğinin düğmelerini açan Buse Varol, fiziğiyle akılları başlardan aldı!

Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi başarılı projelerle anılan Buse Varol, Eylül ayında sete çıkacaklarını açıklamışlardı. Buse Varol’un hangi dizide yer alacağı bilinmiyor ama sosyal medya üzerinden yapmış olduğu her paylaşım ayrı bir olay oluyor! Dizisi için kilo veren Buse Varol’un yapmış olduğu son paylaşımsa dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Tem 2022 - 09:59 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe Minicik Dar Şortuyla Alev Alev Yaktı! Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Buralar Yangın Yerine Döndü!” mask
Survivor Ayşe Minicik Dar Şortuyla Alev Alev Yaktı! Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Buralar Yangın Yerine Döndü!”
Hande Erçel Dekolteli Bembeyaz Mayosuyla Verdiği Poz Olay Oldu! Görenlerin Nefesleri Kesildi, Kalpleri Yerinden Çıktı… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!” mask
Hande Erçel Dekolteli Bembeyaz Mayosuyla Verdiği Poz Olay Oldu! Görenlerin Nefesleri Kesildi, Kalpleri Yerinden Çıktı… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Kaynana Açıklaması! Araları Açılmış; “Asla Affetmem” Demişti… “İyi Niyetimi Suiistimal Ederlerse…” Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Kaynana Açıklaması! Araları Açılmış; “Asla Affetmem” Demişti… “İyi Niyetimi Suiistimal Ederlerse…” Neler Oluyor?
Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozun Sırrı Çözüldü! O İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’yla Bağırış Çağırış Kavgasının Ardından… “Azıcık Durul Be Kadın!” mask
Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozun Sırrı Çözüldü! O İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’yla Bağırış Çağırış Kavgasının Ardından… “Azıcık Durul Be Kadın!”
Mehmet Ali Erbil Yeni Bir Olayın Fitilini Ateşledi! Yine Ortalığı Karıştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kerem Bürsin Çılgına Dönebilir! Tek Tek Sıraladı… mask
Mehmet Ali Erbil Yeni Bir Olayın Fitilini Ateşledi! Yine Ortalığı Karıştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kerem Bürsin Çılgına Dönebilir! Tek Tek Sıraladı…
Esra Erol’un Kardeşi Bakın Kimmiş! Gerçeği Görenler Donup Kalıyor! Birebir Kopyası Çıktı; Tek Bir Farkları Var! “Kopyala – Yapıştır Kardeşler!” Bu Kadar Benzerlik… mask
Esra Erol’un Kardeşi Bakın Kimmiş! Gerçeği Görenler Donup Kalıyor! Birebir Kopyası Çıktı; Tek Bir Farkları Var! “Kopyala – Yapıştır Kardeşler!” Bu Kadar Benzerlik…
Pınar Deniz’in Bikinisinin Marka ve Fiyatı Dudak Uçuklattı! Arkasından Servet Çıktı; Yırtık Pırtık Bikini Almış! “Bu Fiyata Biz, Tüm...!” mask
Pınar Deniz’in Bikinisinin Marka ve Fiyatı Dudak Uçuklattı! Arkasından Servet Çıktı; Yırtık Pırtık Bikini Almış! “Bu Fiyata Biz, Tüm...!”
Gönül Dağı Taner’inin Yeni Aşkı Herkesi Şok Etti! Dilek’ten Sonra Ne Buse Varol, Ne de Sıla Türkoğlu Diziye Katılıyor! “Dilek’ten Sonra Olamaz!” mask
Gönül Dağı Taner’inin Yeni Aşkı Herkesi Şok Etti! Dilek’ten Sonra Ne Buse Varol, Ne de Sıla Türkoğlu Diziye Katılıyor! “Dilek’ten Sonra Olamaz!”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dekolteli İpli Bikinisiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Bu Kız Beni Bitiriyor!” Yorumlar Gırla Geliyor… Kasıp Kavurdu! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dekolteli İpli Bikinisiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Bu Kız Beni Bitiriyor!” Yorumlar Gırla Geliyor… Kasıp Kavurdu!
Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin Balayına Doyamadı! “Evlilik Sana Yaradı!” Kumsalda Öyle Pozlar Verdi Ki… Cedi Osman’ın Büyük Aşkı… mask
Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin Balayına Doyamadı! “Evlilik Sana Yaradı!” Kumsalda Öyle Pozlar Verdi Ki… Cedi Osman’ın Büyük Aşkı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan’ın Eşi Buse Varol Bikinisiyle Ateş Etti, Kasıp Kavurdu! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe… Gömleğinin Düğmelerini Açtı, Fiziğini Kanıtladı! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Bikinisiyle Ateş Etti, Kasıp Kavurdu! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe… Gömleğinin Düğmelerini Açtı, Fiziğini Kanıtladı!
Survivor Ayşe Minicik Dar Şortuyla Alev Alev Yaktı! Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Buralar Yangın Yerine Döndü!” mask
Survivor Ayşe Minicik Dar Şortuyla Alev Alev Yaktı! Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Buralar Yangın Yerine Döndü!”
Altın Fiyatları Zirveye Ulaştı; Bunun Bir Üstü Yok! Kuyumcudan Eli Boş Çıkan Çıkana… “Allah Yardımcımız Olsun!” Tek Bir Gram Altın… mask
Altın Fiyatları Zirveye Ulaştı; Bunun Bir Üstü Yok! Kuyumcudan Eli Boş Çıkan Çıkana… “Allah Yardımcımız Olsun!” Tek Bir Gram Altın…
Benzin, Motorin ve LPG'de Taptaze İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 24 Temmuz 2022 Pazar Fiyat Listesi mask
Benzin, Motorin ve LPG'de Taptaze İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 24 Temmuz 2022 Pazar Fiyat Listesi
Hande Erçel Dekolteli Bembeyaz Mayosuyla Verdiği Poz Olay Oldu! Görenlerin Nefesleri Kesildi, Kalpleri Yerinden Çıktı… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!” mask
Hande Erçel Dekolteli Bembeyaz Mayosuyla Verdiği Poz Olay Oldu! Görenlerin Nefesleri Kesildi, Kalpleri Yerinden Çıktı… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Kaynana Açıklaması! Araları Açılmış; “Asla Affetmem” Demişti… “İyi Niyetimi Suiistimal Ederlerse…” Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Kaynana Açıklaması! Araları Açılmış; “Asla Affetmem” Demişti… “İyi Niyetimi Suiistimal Ederlerse…” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL