Alişan’ın Eşi Buse Varol Bikinisiyle Ateş Etti, Kasıp Kavurdu! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe… Gömleğinin Düğmelerini Açtı, Fiziğini Kanıtladı!

Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi başarılı projelerle anılan Buse Varol, Eylül ayında sete çıkacaklarını açıklamışlardı. Buse Varol’un hangi dizide yer alacağı bilinmiyor ama sosyal medya üzerinden yapmış olduğu her paylaşım ayrı bir olay oluyor! Dizisi için kilo veren Buse Varol’un yapmış olduğu son paylaşımsa dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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