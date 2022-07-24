Alişan’ın Eşi Buse Varol Bikinisiyle Ateş Etti, Kasıp Kavurdu! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe… Gömleğinin Düğmelerini Açtı, Fiziğini Kanıtladı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, mavi bikinisiyle yine ateş etti! 2. çocuktan sonra aldığı fazla kiloları vermek için bölgesel incelme işlemi yaptıran Buse Varol, yepyeni fiziğiyle resmen kasıp kavurdu! Alişan’ın Buse Varol’un bu tar kıyafetler giymesine izin vermediği hatta “Yapma, etme” dediği iddia edilirken; Buse Varol’un yapmış olduğu paylaşım herkesi şaşırttı! Gömleğinin düğmelerini açan Buse Varol, fiziğiyle akılları başlardan aldı!
Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi başarılı projelerle anılan Buse Varol, Eylül ayında sete çıkacaklarını açıklamışlardı. Buse Varol’un hangi dizide yer alacağı bilinmiyor ama sosyal medya üzerinden yapmış olduğu her paylaşım ayrı bir olay oluyor! Dizisi için kilo veren Buse Varol’un yapmış olduğu son paylaşımsa dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.