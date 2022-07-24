Masterchef Yarışmasından Aşk Çıktı! İkilinin Düğün Tarihleri Ortaya Çıktı; Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen El Ele Gidecekler… “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında her bölüm büyük bir keyifle izleniyor. 5 yıldır ekranlarda olan Masterchef’in 2022 yarışmasının kadrosu ise henüz kurulmadı. Masterchef yarışmasının geçtiğimiz yıllarında yer alan iki ismin evlenme arifesinde olduğu hatta ön balayına çıktıkları bile gündeme bomba gibi düştü. Peki, hangi iki Masterchef yarışmacısı evlenme kararı aldı?

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