Masterchef Yarışmasından Aşk Çıktı! İkilinin Düğün Tarihleri Ortaya Çıktı; Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen El Ele Gidecekler… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten aşk çıktı! İkilinin düğün tarihleri ortaya çıkınca sosyal medya resmen sallandı! Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen’in ikilinin düğünlerine el ele katılacağına dair yorumlarda arka arkaya geldi! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o aşk…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında her bölüm büyük bir keyifle izleniyor. 5 yıldır ekranlarda olan Masterchef’in 2022 yarışmasının kadrosu ise henüz kurulmadı. Masterchef yarışmasının geçtiğimiz yıllarında yer alan iki ismin evlenme arifesinde olduğu hatta ön balayına çıktıkları bile gündeme bomba gibi düştü. Peki, hangi iki Masterchef yarışmacısı evlenme kararı aldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.