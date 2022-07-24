Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e Aldığı Düğün Hediyesi Dudak Uçuklattı! 1 Milyonluk Saatin Altında Kalmadı; Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı…
Yakın zamanda dünya evine girecek olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, sosyal medyayı sallayacak bir iddiayla gündeme geldi! Demet Özdemir’in kısa bir süre önce 1 milyon lira değerinde saati sevgilisi Oğuzhan Koç’a aldığı ortaya çıkmıştı ki, Oğuzhan Koç bu hediyenin altında kalmadı ve Demet Özdemir için kesenin ağızını açtıkça açtı! İşte merak edilen tüm detaylar…
2021 yılının başında aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, bir anda ayrılma kararı almışlardı. İkili birbirlerini takipten çıkmış ve resimlerini de kaldırmıştı. Çok geçmeden Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e evlenme teklifi ettiği gündeme gelmişti. Kısa bir süre önce isteme ve nişan töreni yapan ikilinin birbirlerine aldıkları hediyeler milyonların dudaklarını uçuklattı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.