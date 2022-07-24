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24 Tem 2022 - 10:56

Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e Aldığı Düğün Hediyesi Dudak Uçuklattı! 1 Milyonluk Saatin Altında Kalmadı; Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı…

Yakın zamanda dünya evine girecek olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, sosyal medyayı sallayacak bir iddiayla gündeme geldi! Demet Özdemir’in kısa bir süre önce 1 milyon lira değerinde saati sevgilisi Oğuzhan Koç’a aldığı ortaya çıkmıştı ki, Oğuzhan Koç bu hediyenin altında kalmadı ve Demet Özdemir için kesenin ağızını açtıkça açtı! İşte merak edilen tüm detaylar…