Arka Sokaklar Ezgi’nin Tatil Pozları Akıları Başlardan Aldı! Minicik Bluzuyla Göbek Deliğine Kadar Dekolte Verince… “Biz Seni Böyle Bilmezdik!”
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, tatil pozlarıyla akılları başlardan aldı! Minicik bir bluz giyerek; göbek deliğine kadar dekolte veren güzel oyuncu Yörüklü’ye hayranları ise “Biz seni böyle bilmezdik” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz ay ekranlara gelmişti. Sezon finali veren diziden Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü ise ayrıldığını duyurmuştu. Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra soluğu tatilde alan Ela Yörüklü nefesleri kesecek bir paylaşımda bulundu! İşte Ela Yörüklü’den gelen dekolteli paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.