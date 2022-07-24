- 24 Tem 2022 - 11:55 G: 24 Tem 2022 - 12:18

Arka Sokaklar Ezgi’nin Tatil Pozları Akıları Başlardan Aldı! Minicik Bluzuyla Göbek Deliğine Kadar Dekolte Verince… “Biz Seni Böyle Bilmezdik!”

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, tatil pozlarıyla akılları başlardan aldı! Minicik bir bluz giyerek; göbek deliğine kadar dekolte veren güzel oyuncu Yörüklü’ye hayranları ise “Biz seni böyle bilmezdik” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz ay ekranlara gelmişti. Sezon finali veren diziden Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü ise ayrıldığını duyurmuştu. Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra soluğu tatilde alan Ela Yörüklü nefesleri kesecek bir paylaşımda bulundu! İşte Ela Yörüklü’den gelen dekolteli paylaşım…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Tem 2022 - 11:55 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sude Burcu Kırmızı Cropuyla Nefes Kesti! Sütyensiz Paylaşımlar Yapınca Olanlar Oldu! “13 Yaş Büyük Aşkın Kızmasın!” Alev Alev… mask
Survivor Sude Burcu Kırmızı Cropuyla Nefes Kesti! Sütyensiz Paylaşımlar Yapınca Olanlar Oldu! “13 Yaş Büyük Aşkın Kızmasın!” Alev Alev…
Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e Aldığı Düğün Hediyesi Dudak Uçuklattı! 1 Milyonluk Saatin Altında Kalmadı; Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı… mask
Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e Aldığı Düğün Hediyesi Dudak Uçuklattı! 1 Milyonluk Saatin Altında Kalmadı; Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı…
Masterchef Yarışmasından Aşk Çıktı! İkilinin Düğün Tarihleri Ortaya Çıktı; Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen El Ele Gidecekler… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasından Aşk Çıktı! İkilinin Düğün Tarihleri Ortaya Çıktı; Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen El Ele Gidecekler… “Yok Artık!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Bikinisiyle Ateş Etti, Kasıp Kavurdu! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe… Gömleğinin Düğmelerini Açtı, Fiziğini Kanıtladı! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Bikinisiyle Ateş Etti, Kasıp Kavurdu! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe… Gömleğinin Düğmelerini Açtı, Fiziğini Kanıtladı!
Survivor Ayşe Minicik Dar Şortuyla Alev Alev Yaktı! Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Buralar Yangın Yerine Döndü!” mask
Survivor Ayşe Minicik Dar Şortuyla Alev Alev Yaktı! Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Buralar Yangın Yerine Döndü!”
Hande Erçel Dekolteli Bembeyaz Mayosuyla Verdiği Poz Olay Oldu! Görenlerin Nefesleri Kesildi, Kalpleri Yerinden Çıktı… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!” mask
Hande Erçel Dekolteli Bembeyaz Mayosuyla Verdiği Poz Olay Oldu! Görenlerin Nefesleri Kesildi, Kalpleri Yerinden Çıktı… Fiziğini Sergileyince Olanlar Oldu! “Fıstık Gibisin Be!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Kaynana Açıklaması! Araları Açılmış; “Asla Affetmem” Demişti… “İyi Niyetimi Suiistimal Ederlerse…” Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Kaynana Açıklaması! Araları Açılmış; “Asla Affetmem” Demişti… “İyi Niyetimi Suiistimal Ederlerse…” Neler Oluyor?
Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozun Sırrı Çözüldü! O İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’yla Bağırış Çağırış Kavgasının Ardından… “Azıcık Durul Be Kadın!” mask
Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozun Sırrı Çözüldü! O İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’yla Bağırış Çağırış Kavgasının Ardından… “Azıcık Durul Be Kadın!”
Mehmet Ali Erbil Yeni Bir Olayın Fitilini Ateşledi! Yine Ortalığı Karıştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kerem Bürsin Çılgına Dönebilir! Tek Tek Sıraladı… mask
Mehmet Ali Erbil Yeni Bir Olayın Fitilini Ateşledi! Yine Ortalığı Karıştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kerem Bürsin Çılgına Dönebilir! Tek Tek Sıraladı…
Esra Erol’un Kardeşi Bakın Kimmiş! Gerçeği Görenler Donup Kalıyor! Birebir Kopyası Çıktı; Tek Bir Farkları Var! “Kopyala – Yapıştır Kardeşler!” Bu Kadar Benzerlik… mask
Esra Erol’un Kardeşi Bakın Kimmiş! Gerçeği Görenler Donup Kalıyor! Birebir Kopyası Çıktı; Tek Bir Farkları Var! “Kopyala – Yapıştır Kardeşler!” Bu Kadar Benzerlik…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Sude Burcu Kırmızı Cropuyla Nefes Kesti! Sütyensiz Paylaşımlar Yapınca Olanlar Oldu! “13 Yaş Büyük Aşkın Kızmasın!” Alev Alev… mask
Survivor Sude Burcu Kırmızı Cropuyla Nefes Kesti! Sütyensiz Paylaşımlar Yapınca Olanlar Oldu! “13 Yaş Büyük Aşkın Kızmasın!” Alev Alev…
Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e Aldığı Düğün Hediyesi Dudak Uçuklattı! 1 Milyonluk Saatin Altında Kalmadı; Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı… mask
Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e Aldığı Düğün Hediyesi Dudak Uçuklattı! 1 Milyonluk Saatin Altında Kalmadı; Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı…
Masterchef Yarışmasından Aşk Çıktı! İkilinin Düğün Tarihleri Ortaya Çıktı; Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen El Ele Gidecekler… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasından Aşk Çıktı! İkilinin Düğün Tarihleri Ortaya Çıktı; Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen El Ele Gidecekler… “Yok Artık!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Bikinisiyle Ateş Etti, Kasıp Kavurdu! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe… Gömleğinin Düğmelerini Açtı, Fiziğini Kanıtladı! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Bikinisiyle Ateş Etti, Kasıp Kavurdu! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe… Gömleğinin Düğmelerini Açtı, Fiziğini Kanıtladı!
Survivor Ayşe Minicik Dar Şortuyla Alev Alev Yaktı! Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Buralar Yangın Yerine Döndü!” mask
Survivor Ayşe Minicik Dar Şortuyla Alev Alev Yaktı! Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Buralar Yangın Yerine Döndü!”
Altın Fiyatları Zirveye Ulaştı; Bunun Bir Üstü Yok! Kuyumcudan Eli Boş Çıkan Çıkana… “Allah Yardımcımız Olsun!” Tek Bir Gram Altın… mask
Altın Fiyatları Zirveye Ulaştı; Bunun Bir Üstü Yok! Kuyumcudan Eli Boş Çıkan Çıkana… “Allah Yardımcımız Olsun!” Tek Bir Gram Altın…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL