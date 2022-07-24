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24 Tem 2022 - 11:55

Arka Sokaklar Ezgi’nin Tatil Pozları Akıları Başlardan Aldı! Minicik Bluzuyla Göbek Deliğine Kadar Dekolte Verince… “Biz Seni Böyle Bilmezdik!”

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, tatil pozlarıyla akılları başlardan aldı! Minicik bir bluz giyerek; göbek deliğine kadar dekolte veren güzel oyuncu Yörüklü’ye hayranları ise “Biz seni böyle bilmezdik” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…