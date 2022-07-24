Survivor Batuhan Sevgilisine Resti Çekti! Öyle Bir Sebepten Ayrılma Kararı Aldılar Ki… İnkar Üzerine İnkar Etmişti Ama… Son Dakika Patlaması Yaşandı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya, takım karıştırılmasından hemen sonra aynı takımda yer almaya başlamışlardı. Yarışmanın bitimiyle birlikte Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya, birlikte paylaşımlar yapmışlar ama ikilinin sarmaş dolaş pozları çıkınca; bir daha bir araya gelmemişlerdi. Peki, neler oluyor?

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