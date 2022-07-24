Survivor Batuhan Sevgilisine Resti Çekti! Öyle Bir Sebepten Ayrılma Kararı Aldılar Ki… İnkar Üzerine İnkar Etmişti Ama… Son Dakika Patlaması Yaşandı!
Survivor 2021 yarışmasında tanışan Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan, geçtiğimiz yıl sarmaş dolaş görüntülenince aşk iddialarıyla gündeme gelmişlerdi. Aleyna Çalışkan konu hakkında sessizliğini korurken; Batuhan Karacakaya ise haberleri tiye alarak inkar etmişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden belgelenen aşk bu kez kökten bitti! Peki, ikili neden ayrılma kararı aldı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya, takım karıştırılmasından hemen sonra aynı takımda yer almaya başlamışlardı. Yarışmanın bitimiyle birlikte Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya, birlikte paylaşımlar yapmışlar ama ikilinin sarmaş dolaş pozları çıkınca; bir daha bir araya gelmemişlerdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.